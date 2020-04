Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera dopo l'informativa urgente del premier Giuseppe Conte incentrata sulle iniziative impostate dal Governo per la ripresa delle attività economiche. Dure come da attese della vigilia le parole della leader di Fratelli d'Italia che si è scagliata contro il Premier attaccandolo per come ha gestito il Paese in tempi di pandemia. "L'Italia non è un reality show" ha dichiarato la Meloni alla Camera, imputando a Conte di agire solo ed esclusivamente per voler accrescere la sua visibilità personale a discapito della Costituzione e del Parlamento.

La Meloni ha criticato il Primo Ministro anche per l'utilizzo di termini non giuridici nei suoi dpcm - come la locuzione 'congiunti' a cui si potrà far visita a partire dal 4 maggio - che hanno permesso una pericolosa discrezionalità nell'interpretazione della norma.

Meloni accusa Conte: 'Metodi intollerabili, Costituzione sospesa'

Nel suo discorso di oggi, 30 aprile, alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha dunque attaccato duramente Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d'Italia ha criticato il Premier per la mancanza di un ruolo decisionale del Parlamento sui provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza in corso.

"Anche oggi il Parlamento è stato informato per ultimo. Dopo tre mesi di emergenza non possiamo più continuare con questi metodi, a meno che il governo non voglia approfittarne per aumentare la sua visibilità personale" ha dichiarato la Meloni, avvertendo Conte che l'Italia non è un 'reality show'.

La Meloni si è detta inoltre apertamente contraria al ruolo di rilievo che hanno assunto i dpcm del Premier.

"Non è normale che la Costituzione sia stata sostanzialmente sospesa. E non è neppure normale che le FAQ del Governo siano diventate una fonte normativa. Tutto ciò è pericoloso e inammissibile". Secondo la Meloni, il Governo ha utilizzato l'interpretazione estensiva del primo dpcm approvato il 23 febbraio e la locuzione "ulteriori misure di contenimento" per sospendere la Costituzione. "Un insulto al Parlamento e allo stato di diritto.

Ricordo bene quando lei - ha aggiunto la Meloni rivolgendosi a Conte - disse a Salvini che la sua concezione dei pieni poteri la spaventava. Figuriamoci quanto siamo spaventati ora che ce li sta chiedendo lei".

Meloni contro la discrezionalità dei dpcm

Seconda la Meloni il problema che si nasconde nelle decisioni del premier Conte è la discrezionalità. "Conte è un giurista, un avvocato e sa bene che utilizzare termini che non hanno una certezza giuridica comporta una cosa molto precisa: la discrezionalità nell'utilizzo della norma e nella sua interpretazione. Ma che vuol dire relazione stabile?" ha detto la leader di Fratelli d'Italia nel suo intervento alla Camera.

L'utilizzo di termini non giuridici e discrezionali (come la locuzione "congiunti") favorirebbe una pericolosa interpretazione della norma a danno dei cittadini italiani confinati nelle loro case. "Discrezionalità è porre il veto ai funerali, ma consentire le manifestazioni del 25 aprile. Discrezionalità è rinchiudere i cittadini in casa ma far uscire di galera i mafiosi. Discrezionalità è ancora vietare alle mamme di portare i bambini al parco ma consentire che negli stessi parchi continuino a esserci spacciatori nigeriani" ha aggiunto la Meloni, chiedendo che il dibattito in Parlamento possa farsi più serrato.