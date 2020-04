Sta facendo molto discutere nel nostro Paese un articolo apparso sul Financial Times martedì 21 aprile. Il prestigioso quotidiano economico britannico ospita un fondo di uno dei suoi collaboratori di punta, conosciuto anche in Italia dai tempi di Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi: Wolfgang Munchau. Il giornalista analizza la situazione economica e Politica della Ue alla vigilia del Consiglio europeo in programma giovedì 23. E le sue previsioni sul futuro dell’Italia e dell’Unione non sono certo rosee.

A suo dire, infatti, il ‘sistema Italia’ sarebbe più in pericolo di quanto si creda e ciò potrebbe persino portare ad una Italexit, anche se questa ipotesi viene ritenuta “poco probabile” da Munchau. Parole che, però, suscitano l’entusiasmo del senatore euroscettico, ex M5S, Gianluigi Paragone, il quale riprende il pezzo del collega tedesco e commenta su Facebook: ‘Il Financial Times avverte la Germania’.

Wolfgang Munchau sul Financial Times: ‘Italia più in pericolo di quanto pensi Ue’

Come appena accennato, il pezzo firmato da Wofgang Munchau sul Financial Times, intitolato ‘L’Italia è più in pericolo di quanto pensi l’Eurozona’, è immediatamente entrato nel dibattito politico e mediatico italiano.

Il giornalista tedesco fa notare come, secondo lui, anche dopo la fine di questa terribile crisi sanitaria ed economica, nel nostro Paese “non scomparirà” quel sentimento montante che si potrebbe definire come euroscetticismo. Anzi, qui da noi potrebbe accadere la stessa cosa successa già in Gran Bretagna, dove tutti i mali dell’economia sono stati imputati al cattivo influsso della Ue, provocando infine la Brexit.

Il sospetto di Munchau è anche che il M5S potrebbe “cavalcare” il tema dell’Italexit per recuperare consensi elettorali.

I problemi dell’Italia e le tre possibili soluzioni secondo Munchau

Il giornalista economico del Financial Times passa poi ad analizzare i problemi dell’Italia che stavolta non sono rappresentati dall’esplosione dello spread, come accadde nel 2012, ma dal sempre più sbilanciato rapporto tra debito pubblico e Pil.

Per non parlare del previsto calo del fatturato dell’industria tricolore. "E allora? Cosa dovrebbe fare il Governo italiano al prossimo Consiglio europeo?" si chiede Munchau, il quale individua tre possibili “scenari per uscire dalla crisi”. Il primo sarebbe l’accettazione del cosiddetto Omt, “evocato da Mario Draghi, il piano di acquisto diretto da parte della Bce di titoli di Stato emessi dai Paesi in crisi”, in cambio però della adozione del Mes. Il secondo scenario sarebbe quello di “ricorrere al default”, ma in questo caso dovrebbe essere coinvolta direttamente la Bce.

Il commento di Paragone: ‘Financial Times avverte la Germania’

Il terzo scenario delineato da Wolfgang Munchau è quello che fa andare in brodo di giuggiole Gianluigi Paragone. Il senatore del Gruppo Misto pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui condivide la sua analisi del pezzo del Financial Times. ‘L’Italia potrebbe uscire dall’Ue’, riprende le parole del collega tedesco (anche se Munchau parla di ‘euro’, ma le due cose sarebbero concatenate ndr). Poi commenta: “FT avverte la Germania, non sottovalutate l’euroscetticismo”. Paragone rivendica inoltre di aver già da tempo avvertito che “in Italia il sentimento di ostilità e sfiducia nei confronti dell’Europa cresce”.