Matteo Renzi, leader di Italia Viva, torna sulle polemiche di questi giorni sull'ormai nota frase sui morti di Bergamo e Brescia che tanto ha fatto discutere e racconta un retroscena in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera di domenica 3 maggio. Renzi ha rivelato che, contro il pregiudizio non è possibile nessuna difesa, ma nel suo discorso non c'è stata nessuna strumentalizzazione come dimostrano "le email di tanti parenti delle vittime". Renzi ha ribadito di aver detto che la gente di Bergamo è abituata a lavorare seriamente e a non mollare mai.

Merita di essere onorata ripartendo. Ha ribadito il dispiacere se qualcuno si è sentito offeso ma ha sottolineato di pensarla come Sandro Pertini che disse, dopo il terremoto in Irpinia, che il "miglior modo per onorare i morti è pensare ai vivi".

Renzi sul governo Conte: 'Se sceglie la politica seria ci saremo'

Alla domanda del Corriere della Sera se, quello in Senato, sia stato un avviso di sfrattto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Renzi ha replicato che era un appello. Dice di avere chiesto al premier di decidere.

Renzi ha evidenziato che "ora siamo fuori dall'emergenza", le terapie intensive sono a quota 1.500 su 10.000 posti disponibili e occorre ripartire perchè "ogni giorno in cui si aspetta si provocano fallimenti e licenziamenti". Renzi si è detto terrorizzato dal fatto che ci possa essere una decimazione delle donne che lavorano. Per Renzi, se Conte sceglie il populismo dovrà fare a meno di Italia Viva, se sceglie la Politica seria, Italia Viva ci sarà.

Per Renzi le priorità sono lo sblocco dei cantieri fermi, dare una risposta a milioni di italiani, commercianti, piccoli imprenditori, operai, professionisti e mondo delle Partite Iva che non hanno un posto di lavoro sicuro. E quindi oltre all'ansia per il virus hanno anche l'angoscia dell'arrivare a fine mese.

Renzi e le prospettive di un virus che potrebbe anche tornare: 'Bisogna essere più bravi di come siamo stati'

Renzi parla anche della prospettiva che il virus torni a colpire pesantemente in autunno. E afferma che occorrerà essere più bravi di quello che si è fatto questa volta. Ma, per il leader di Italia Viva, questo rischio non può fare in modo che si resti sempre chiusi in casa in attesa del vaccino. Bisogna convivere col virus e, se un tempo, per l'ex presidente del Consiglio, i populisti attaccavano i virologi, oggi chiedono a loro di tutto. Renzi dice di avere sempre difeso la scienza ma ora decidere quando e come si deve ripartire, è compito della politica.

Infine, sugli strappi costituzionali di cui è accusato Conte, Renzi afferma che il Governo è nato per non dare pieni poteri a Salvini, non è pensabile che ora si diano a qualcun'altro "solo perchè ha modi più garbati".