Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato. La notizia sulla vita sentimentale della deputata di Italia Viva sconfina però dal gossip alla Politica. Il sito Dagospia pubblica infatti un retroscena secondo cui il suo leader, Matteo Renzi, sarebbe andato su tutte le furie per le immagini degli atteggiamenti intimi di Boschi insieme all’attore Giulio Berruti, finite poi su tutti i giornali. Renzi la avrebbe addirittura paragonata a una “tronista in partenza per Temptation Island”. Ma anche Ettore Rosato la avrebbe criticata aspramente. Circostanza però totalmente smentita dalla diretta interessata durante la trasmissione L’aria che tira.

Renzi furioso con Boschi secondo Dagospia

Come appena accennato, non c’è alcuna conferma sul fatto che Matteo Renzi si sia infuriato con Maria Elena Boschi per le fotografie ‘intime’ della sua numero due insieme a Giulio Berruti, pubblicate prima da Dagospia e poi da Chi. È lo stesso sito fondato da Roberto D’Agostino a rivelare che l’ex premier avrebbe “alzato il telefono" per ricordare alla sua “ex pupilla” di essere la capogruppo di Italia Viva alla Camera e non certo una “tronista in partenza per Temptation Island”. Insomma, Renzi vorrebbe assolutamente evitare che gli “sguardi al testosterone” di Boschi vengano accostati all’immagine di Matteo Salvini che mangia ciliegie.

Maria Elena Boschi ospite de L’aria che tira

Critiche contro Maria Elena Boschi che sarebbero giunte, sempre secondo Dagospia, anche da parte di Ettore Rosato, esponente di peso di Iv. Ma la protagonista della vicenda smentisce su tutta la linea questa ricostruzione, pur senza citare il nome di Renzi.

“Avrei tante cose da chiederle ma il nostro tempo purtroppo è quasi finito - domanda a Boschi il conduttore de L’aria che tira Francesco Magnani - però una domanda gliela devo fare perché molti settimanali stanno pubblicando delle foto in compagnia del suo fidanzato. Ne siamo molto contenti e non le farò certo domande sulla sua vita personale.

Però dai rumors che circolano negli ambienti politici sembra che i suoi compagni di partito abbiano avuto qualcosa da ridire perché lei sottrarrebbe tempo all’attività politica. È così?”.

‘Chiacchiericcio infondato su cose di partito’

La replica di Boschi alla scomoda domanda è decisa: “Io credo che non interessi a nessuno che cosa succede nella mia vita privata in questo momento di crisi così pesante in cui ci sono tantissime famiglie italiane che non sanno come arrivare a fine mese, la cassa integrazione non arriva, e Tridico dovrà rispondere delle sue responsabilità, le aziende non sanno come pagare le tasse, le scuole paritarie rischiano di chiudere”, si schermisce Boschi. “E nemmeno interessa il chiacchiericcio che è di puro gossip, del tutto infondato su cose di partito che non esistono - prosegue - a me hanno detto di tutto nella mia carriera politica, l’unica cosa di cui non mi ha accusato nessuno, nemmeno Salvini e Meloni, è di non lavorare”.