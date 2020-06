Quella contro il Coronavirus è una battaglia ancora lunga. Lo si evince dall'intervista rilasciata da Alessandro Vespignani al Corriere della Sera. A parlare al quotidiano milanese, nella sua edizione del 12 giugno, è uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale. Lavora alla Northeastern University of Boston e, al momento, ha un osservatorio privilegiato su ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, dove c'è la sensazione che per avere riscontri positivi come quelli che si stanno avendo in Italia occorrerà pazientare ancora un po', ma i segnali incoraggianti non mancano. Secondo lo scienziato potrebbe, però, presto emergere la necessità che Usa ed Europa debbano iniziare a pensare a ciò che accade al di fuori dei propri confini.

Risolti i problemi interni, esiste il rischio che il problema possa di nuovo diventare la circolazione del virus a livello globale.

Vespignani vede un tasso di mortalità diminuito

Vespignani si rifiuta di tuffarsi in previsioni su ciò che potrebbe accadere in autunno. A suo avviso è sempre meglio immaginare ciò che potrà accadere da qui a un mese senza spingersi oltre. Parlando di tasso di mortalità, Vespignani preferisce basarsi sulle statistiche: "Dal mio punto di osservazione - rileva sulla situazione in Usa - posso dire che sicuramente il tasso di mortalità diminuisce", anche se la momento continua a esserci un incremento dei contagi negli Stati Uniti. L'avanzare dell'epidemia, come lo scienziato sottolinea, ha fatto sì che il sistema sanitario abbia trovato il modo di adeguarsi alle necessità.

Allo stesso modo le classi più a rischio come gli anziani vengono protette.

Alcuni governatori negli Stati Uniti hanno scelto di revocare il lockdown contro il parere degli scienziati. "La scienza - evidenzia Vespignani - non si può sostituire al decisore politico. Ha il compito di indicare quanti sono i casi, qual è lo sviluppo del contagio.

Poi tocca al livello politico tenere conto di altre variabili:la condizione dell'economia, della società o anche semplicemente che le persone sono stanche della chiusura totale".

Coronavirus: un rischio forte oltre i confini di Europa e Usa

Ma secondo Vespignani oggi c'è un altro motivo di preoccupazione: Usa ed Europa si sarebbero concentrati sui "rispettivi quadri domestici".

Il rischio è che si metta da parte la necessità di valutare ciò che accade oltre i loro confini. Vespignani sottolinea che non ci si può permettere di togliere completamente il focus dallo "scenario globale". "C'è - evidenzia - un mondo là fuori". Parole con cui intende sottolineare la necessità di individuare strategie idonee a fronteggiare l'eventuale circolazione del virus in aree che esulano dalla giurisdizione degli Stati Uniti d'America o dell'Unione Europea. Il virus, come ormai è noto, non conosce confini territoriali per diffondersi.