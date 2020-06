Come se non bastasse la querelle di ieri tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, sul Movimento 5 stelle rischia di abbattersi un nuovo caso spinoso. Dalla Spagna, sulla prima pagina del quotidiano conservatore ABC, esce fuori il caso di un presunto finanziamento che il governo venezuelano avrebbe concesso al Movimento 5 stelle nel 2010. Un finanziamento in nero per il M5S pertanto illecito che potrebbe gettare benzina sul fuoco della polemica Politica. In Italia, l'articolo di ABC è stato ripreso da diversi media, tra cui il quotidiano Repubblica. Ecco di cosa si tratta e cosa dicono sia successo tra Venezuela e Italia per quanto riguarda il Movimento 5 stelle.

I grillini da sempre vicini a Chavez

Una cosa certa è che il Movimento 5 Stelle non ha mai negato, come riporta anche Repubblica, una posizione di vicinanza di ideali a quella del regime di Nicolas Maduro, che nel 2010 era il Ministro degli Esteri del governo venezuelano di Hugo Chavez. Tra l'altro dalla Spagna i media sottolineano come la scelta del governo venezuelano, di finanziare qualcosa in Italia, sia ricaduta sul Movimento 5 stelle che da Chavez veniva considerato come "nuovo movimento anticapitalista e di sinistra in Italia".

C'è aria di crisi nel Movimento 5 stelle

Quanto emerge dalla Spagna rischia di inasprire ancora di più il clima teso che si respira nel Movimento 5 stelle. Non bastavano le posizioni politiche diverse sull'operato del governo e interne al movimento, ieri anche una diatriba tra Beppe Grillo e Alessandro Di Battista ha fatto il giro dei media.

"Ho parlato di congresso e delle mie idee, e Beppe Grillo mi ha mandato a quel paese. Se non siamo d'accordo, francamente, amen!", così ha chiosato Alessandro Di Battista ieri, riferendosi al fatto che la sua idea di congresso e di assemblea costituente per il M5s, è stata drasticamente bocciata dal co-fondatore del Movimento, Beppe Grillo.

L'ex parlamentare pentastellato, Di Battista infatti, durante la trasmissione di Rete 4 "Quarta Repubblica" ha avanzato la sua idea di partire con una costituente per i grillini. Piccata la replica di Grillo, che ha bocciato l'idea di Di Battista. E adesso anche il presunto scandalo dei finanziamenti illeciti dal Venezuela che avrebbero aiutato la nascita dei pentastellati.

Una situazione che sicuramente adesso i grillini dovranno chiarire e che sicuramente farà rumore richiamando alla memoria il caso dei presunti finanziamenti sovietici alla Lega di Matteo Salvini.