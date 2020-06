In Germania si è registrato un nuovo focolaio di Coronavirus. A Gottinga, nella Bassa Sassonia, 36 persone sono risultate positive al Covid-19 dopo aver frequentato un locale che avrebbe dovuto restare chiuso. Per questo motivo sono state poste in quarantena oltre 300 persone. Nella capitale Berlino è scattato un nuovo allarme per rischio di contagio dopo un party galleggiante sul fiume Sprea che ha richiesto l'intervento di molti agenti delle forze dell'ordine.

A Gottinga oltre 300 persone in quarantena

Un nuovo focolaio di coronavirus è stato registrato Germania. A farne le spese un gruppo di ragazzi che ha frequentato uno shisha bar di Gottinga.

Il locale avrebbe dovuto restar chiuso e invece era aperto ad accogliere i clienti. I ragazzi positivi al Covid-19 sono in tutto 36 e uno di questi versa in gravi condizioni. Gran parte dei contagiati inoltre abita nello stesso residence che ospita oltre 700 persone. Di queste però solamente 60 sarebbero più esposte al rischio contagio. "Il bar è stato chiuso e adesso si sta valutando una multa”, ha fatto sapere Cordula Dankert, portavoce delle autorità locali. Per il momento i funzionari hanno confermato che ben 310 persone sono entrate in contatto con i ragazzi positivi. E tra questi ci sono molti bambini ed adolescenti. Sono stati posti in quarantena e non potranno lasciare le proprie abitazioni e non potranno recarsi a fare la spesa.

Germania: polemiche dopo il party galleggiante a Berlino

Sale inoltre la preoccupazione in Germania dopo un party galleggiante sul fiume Sprea con oltre 300 imbarcazioni e circa 1.500 ragazzi e ragazze senza mascherina. La polizia è intervenuta tempestivamente per via della non osservanza delle regole sul distanziamento sociale.

Molte le polemiche per l'evento organizzato dalla pagina Facebook Rebellion der Träumer. L'evento ha avuto il fine di sostenere il settore della musica in crisi a causa del coronavirus ma si è trasformato in un grande party sul fiume Sprea nel corso del quale non sarebbero state rispettate le regole di distanziamento sociale.

L'evento, terminato nel quartiere di Kreuzburg, ha coinvolto tra le 300 e le 400 imbarcazioni. Da semplice protesta, però, l'evento si è trasformato in un techno party con musica a volume altissimo. Sono dovuti intervenire oltre un centinaio di funzionari per ristabilire l'ordine. Sono giunte infatti anche molte lamentale per l'alto volume della musica.