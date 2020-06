Giorgia Meloni preoccupata per il possibile arrivo di decine di migliaia di migranti sulle coste italiane. La leader di Fratelli d’Italia rilancia un allarme proveniente dai Servizi segreti, citati come fonte da Fiorenza Sarzanini. La giornalista del Corriere della Sera pubblica infatti un retroscena in cui i nostri 007 avvertono che almeno 20.000 migranti, attualmente in Libia e in Turchia, sarebbero pronti a partire per l’Italia. Una eventualità che Meloni vede come fumo negli occhi. Per questo la Politica sovranista ripropone un suo vecchio cavallo di battaglia: il blocco navale.

L’allarme dei Servizi segreti: ‘Migliaia di migranti pronti a partire da Libia e Turchia’

La notizia che fa infuriare Giorgia Meloni al momento, in realtà, è solo un retroscena. Raccontato questa mattina, lunedì 8 giugno, dalla Sarzanini sul Corriere. La giornalista cita appunto le ‘barbe finte’ italiane che sarebbero preoccupate perché il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, spalleggiato dal suo protetto a Tripoli Al Sarraj, potrebbe utilizzare i profughi come arma di ricatto contro l’Europa per riuscire a strappare finanziamenti economici più sostanziosi. Per questo l’Aise (Agenzia di sicurezza esterna) teme una nuova invasione di barconi nel Mediterraneo.

Meloni preoccupata dalla nuova emergenza migranti

A complicare le cose, si legge sul Corriere della Sera, ci sarebbe anche il paventato ritorno in mare delle imbarcazioni delle Ong, compresa la Sea Watch che fu capitanata da Carola Rackete, che potrebbe contribuire alla ripresa degli sbarchi di migranti sulle coste italiane.

Insomma, sarebbero 20.000 i migranti “pronti a salpare”, dopo che a causa dell’emergenza coronavirus i trafficanti di uomini sono stati costretti per mesi ad interrompere le traversate del Mediterraneo. Indiscrezioni non confermate ma credibili che fanno preoccupare Giorgia Meloni.

Il post di Giorgia Meloni: ‘Blocco navale europeo’

I suoi timori vengono messi nero su bianco in un post affidato ai suoi canali social. “Almeno 20.000 immigrati sarebbero pronti a partire dalla Libia verso le nostre coste”, scrive Meloni condividendo sulla sua pagina Facebook un articolo de Il Giornale sulla vicenda e non quello del Corriere. La leader di Fratelli d’Italia, però, assicura che la posizione del suo partito non cambia rispetto al passato. “Serve un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire - questa la proposta di Giorgia Meloni - togliere ai trafficanti di esseri umani il business dell’immigrazione e fermare le stragi nel Mediterraneo. Il Governo ha perso fin troppo tempo: è ora di agire”.