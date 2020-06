Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è stata ospite a L'Intervista con Maurizio Costanzo. Nella trasmissione che andrà in onda questa sera, giovedì 11 giugno, in seconda serata su Canale 5, Giorgia Meloni ha toccato tanti temi. Dal privato in cui ha detto di dovere tutto a sua madre, alla Politica e ai rapporti con gli altri leader del centrodestra fino ad arrivare a non escludere in futuro una sua candidatura a sindaco di Roma.

'Non sono riuscita a provare emozione per mio padre nemmeno quando è morto'

Giorgia Meloni ha parlato di aspetti privati e del padre che ha abbandonato la famiglia quando lei era in tenera età.

Meloni ha detto di non provare né odio né disprezzo per lui: "Non sono riuscita - ha dichiarato a Costanzo - a sentire emozioni, nemmeno quando è morto". La leader di Fratelli d'Italia ha evidenziato che questo è un aspetto che si rimprovera. Ha sottolineato che "deve tutto a sua madre" che ha cresciuto da sola due figli. E si è commossa ricordando la nonna. Alla domanda di Costanzo se ci sia un matrimonio in vista con il compagno Andrea, padre della figlia Ginevra ha detto di essere tradizionalista: "Queste cose si devono chiedere". Ha anche rivelato che il suo sogno è sempre stato quello di fare la radio anche se ha evidenziato di non avere, forse, una voce molto radiofonica. Ha anche raccontato di non essersi mai fatta uno spinello o avere provato droghe.

Meloni: il rapporto con Salvini è buono, a volte litighiamo ma siamo un affetto stabile

Costanzo ha stuzzicato Giorgia Meloni su una possibile candidatura a sindaco di Roma. "Non nei prossimi mesi" è stata la risposta della leader di Fratelli d'Italia che però ha aggiunto che la città ha la necessità di avere un sindaco all'altezza e una situazione come quella attuale Roma non la merita.

Sul rapporto con gli altri due leader principali del centrodestra, ha sottolineato che è buono sia con Silvio Berlusconi che con Matteo Salvini. Con il leader della Lega, ha detto, che si litiga ma è un affetto stabile. Il coronavirus ha caratterizzato gli ultimi mesi della politica e della vita degli italiani.

Costanzo ha chiesto una riflessione a Giorgia Meloni che ha evidenziato che, se dovesse esserci davvero una nuova ondata in autunno, l'Italia non può reggere un altro lockdown. Ha rivolto un pensiero a chi ha dovuto chiudere obbligatoriamente le proprie attività. Parole di solidarietà infine verso Luigi Di Maio, nel mirino di diversi haters sui social network. Meloni ha sottolineato di essere lontanissima dalle sue posizioni ma la contrapposizione non deve mai essere intolleranza.

L'Intervista integrale a Giorgia Meloni da parte di Maurizio Costanzo andrà in onda, questa sera, giovedì 11 giugno, a mezzanotte su Canale 5.