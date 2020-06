Il movimento politico fondato da Beppe Grillo è stato investito da una polemica per una vicenda che risalirebbe al 2010. Il quotidiano spagnolo Abc sostiene che i grillini avrebbero ricevuto dal regime chavista venezuelano una somma di 3,5 milioni di euro attraverso i canali diplomatici del consolato del Venezuela a Milano. Il fatto si sarebbe verificato quando era ancora in vita il presidente Hugo Chavez e l'attuale presidente Nicolas Maduro era ministro degli Esteri. Lo stesso Maduro, secondo Abc, avrebbe autorizzato l'invio di una valigetta contenente il denaro per finanziare in modo occulto il movimento pentastellato.

Il giornale spagnolo riferisce di aver visionato alcuni documenti classificati come top secret, che sarebbero stati redatti dalla Dirección general de inteligencia militar (Dgcim) venezuelana. L'intermediario di questo passaggio di denaro sarebbe stato il console venezuelano a Milano Gian Carlo Di Martino che avrebbe consegnato a Gianroberto Casaleggio in persona i contanti, dopo aver ritirato la valigetta al consolato del Venezuela a Milano. In un documento, riportato da Abc come ufficiale, le autorità venezuelane definirebbero il fondatore del M5S il "promotore di un movimento a sinistra, rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica d'Italia".

L'operazione di finanziamento sarebbe stata portata avanti dal generale Hugo Carvajal

Abc, attraverso la lettura dei documenti, sarebbe risalito all'uomo che avrebbe condotto l'operazione:: il generale Hugo Carvajal, allora direttore del Dgcim, in seguito diplomatico e politico chavista, successivamente passato all'opposizione.

Il "Pollo", come è stato definito Carvajal, il 12 aprile del 2019 è stato arrestato su richiesta degli Stati Uniti per i reati di narcotraffico, associazione a delinquere e fornitura d'armi ai guerriglieri colombiani della Farc. Nel settembre del 2019 l'ex generale venezuelano è stato rimesso in libertà, ma da allora è irreperibile.

I soldi destinati al Movimento cinquestelle sarebbero stati prelevati da un fondo speciale riservato, gestito dall'allora ministro dell'Interno e attuale ministro dell'Economia e vicepresidente del Venezuela Tarek el Aissimi, il quale è visto da Washington come un nemico, per via della sua presunta vicinanza al movimento terrorista libanese Hezbollah.

Nel commentare la vicenda, Il Foglio ha ricordato una sua intervista del maggio 2019 a un parlamentare venezuelano dell'opposizione di origini italiane, Americo De Grazia, giunto in Italia grazie alla mediazione dell'allora presidente della Commissione Esteri del Senato Pier Ferdinando Casini. De Grazia aveva parlato dei possibili contatti tra il governo chavista e importanti esponenti politici di alcuni paesi europei, tra cui anche alcuni parlamentari dei Cinquestelle.

Queste rivelazioni erano state seccamente smentite dai senatori grillini Alberto Aurola e Gianluca Ferrara.

I commenti alla notizia del presunto finanziamento occulto destinato ai Cinquestelle

Il figlio di Gianroberto Casaleggio, Davide, ha annunciato delle querele. Prudente è l'atteggiamento del Partito democratico (partner di governo del M5s) che, con Graziano Delrio, ha affermato di non voler commentare una notizia ancora impossibile da verificare, mentre la ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti (Italia Viva) si è trincerata nel classico "no comment".

Le opposizioni invece hanno alzato i toni del dibattito: il movimento Cambiamo, così come la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, hanno chiesto al ministro degli Esteri Luigi DI Maio di riferire in parlamento sulla vicenda.

Anche dal Venezuela sono arrivate delle vibranti proteste: le autorità venezuelane sostengono che il documento riportato in foto da Abc sia totalmente falso, sia nel contenuto che nella firma apposta in calce alla fine.