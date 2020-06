Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica dell'8 giugno poi ripresa da tutti i media in cui ha detto, tra le altre cose, che ci sono aziende che non riaprono per "pigrizia imprenditoriale". Contro Tridico si è avviato un tiro al bersaglio. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, sulle colonne del Sole 24 ore, le ha definite parole scioccanti per tutto il mondo produttivo. Ma è arrivato anche l'attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha invitato Tridico, a 'sciacquarsi la bocca'.

Salvini: Tridico ha detto parole volgari e surreali

Matteo Salvini, leader della Lega, martedì 9 giugno, è stato ospite alla trasmissione di approfondimento politico Di Martedì su La 7. Dal leader del Carroccio è arrivato un pesantissimo attacco a Tridico visto che ha definito le sue parole come volgari e surreali. "Quando ci sono uscite - ha detto l'ex ministro dell'Interno - come quella di Tridico che afferma che i commercianti e gli imprenditori che non riaprono sono pigri, io penso che ci sia da dire solo una cosa e poi mi taccio: sciacquati la bocca!".

Salvini a DiMartedì: se mi si chiede se si stava meglio dell'Italia degli anni '80 io dico di sì

Uno dei temi principali della discussione con Salvini nel salotto televisivo di Giovanni Floris è stato quello legato alla permanenza del nostro Paese nell'Euro o meno.

E la frase su Tridico del leader del Carroccio è arrivata al termine di un ragionamento in parallelo tra la situazione di oggi e l'Italia degli anni '80 con la lira.

Salvini ha sostenuto che è facilmente verificabile che nell'Italia degli anni '80 si lavorava di più che in Germania, c'erano stipendi più alti in Italia che in Germania e i nostri genitori compravano più case in Italia che in Germania.

In quell'Italia, dice Salvini, i nostri genitori e i nostri nonni hanno messo da parte quella fortuna che i giovani di oggi stanno erodendo perché non lavorano come i nostri genitori e i nostri nonni. Se mi si chiede se si stava meglio negli anni '80 dico di sì anche perché se si mettono regole che avvantaggiano altri, ad esempio le imprese tedesche a discapito tuo, abbiamo detto tutto.

"Detto questo - ha osservato Salvini - siamo nel 2020 e non possiamo vivere di nostalgia. Ma io un'Italia ancora forte, che va all'estero a comprare delle aziende, ovvero l'esatto contrario di quello che accade oggi è un aspetto che, quando torno al Governo, metto subito all'ordine del giorno". Salvini, nel suo intervento, ha anche rivendicato il suo operato durante l'esecutivo gialloverde per il fatto di avere creato quota 100, la flat tax per milioni di partite Iva e l'azzeramento degli sbarchi dei migranti.