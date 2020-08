"Scusi Locatelli, l'avevo presa per uno scienziato". È il titolo provocatorio con cui Mario Giordano, nella rubrica 'Cartolina' de La Verità, critica il presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Un'intestazione che mantiene fede allo stile ironico e dissacrante del conduttore di Fuori dal coro che mette in dubbio in maniera provocatoria lo status di scienziato di uno dei più influenti medici italiani con un curriculum di assoluto livello. Una scelta stilistica tesa a mettere in evidenza quello che, secondo Giordano, sarebbe stato il ruolo rivelatosi alla fine marginale del Comitato Tecnico Scientifico nell'economia delle decisioni.

Mario Giordano ricorda le discusse conferenze stampa

Andando a leggere l'articolo firmato da Mario Giordano si capisce su quali basi si poggi l'ironia critica del giornalista. Franco Locatelli diventa così il bersaglio che riassume tutte quelle figure che, nel tempo, hanno affiancato Angelo Borrelli nelle note conferenze stampa. L'appuntamento quotidiano delle 18 fece discutere per la sua opportunità, ma vedeva alternarsi diversi scienziati a presenziare, tra cui per l'appunto il presidente del Css. Ricorda, infatti, come lo vedesse al fianco di colui il quale ha definito "Angelo Contamorti Borelli". Chiaro il riferimento al fatto che in quegli appuntamenti quotidiani, particolarmente discussi, si facesse la conta dei contagiati e delle vittime.

Giordano sottolinea come in Locatelli vedesse una sorta di icona del volto "austero della Scienza dominatrice". Quella che, in alcuni casi, è sembrata prendere il sopravvento sulle libertà e, secondo Giordano , persino sulla democrazia. "Quella - incalza il giornalista - che ordinava lunghe prigionie e privazioni senza pari".

Però, secondo il conduttore di Fuori dal Coro, non era così. C'era qualcuno che prendeva decisioni anche al di sopra degli scienziati.

Giordano contro gli scienziati e il presidente Conte

"Non mi ero accorto - tuona Mario Giordano in riferimento a Locatelli - che lei, come i suoi colleghi eravate solo dei paraventi".

Critica che nasce dal fatto che, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, non sempre e come si immaginava il governo prendesse le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. "Le vostre indicazioni - afferma Giordano sempre riferendosi a Locatelli- venivano bellamente ignorate dal presidente del Consiglio". E la critica si proietta anche sul premier. "Si celava - dice rivolgendosi a Locatelli - dietro la vostra presunta scienza, per sfoderare felice gli spadoni Dpcm e per cavalcare, sprezzante del pericolo, le notturne conferenze stampa".