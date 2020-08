Dopo una serie di controlli, la direzione Antifrode, anticorruzione e trasparenza dell'Inps avebbe individuato cinque parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro. Dagli stessi controlli sarebbero risultati beneficiari dell'indennità erogata a marzo, aprile e maggio anche circa duemila amministratori locali assessori, sindaci, consiglieri regionali e comunali. Tra questi ultimi, l'ex candidato sindaco di Firenze Ubaldo Bocci che ha dichiarato: "Ho preso il bonus da 600 euro, ma li ho versati ad aprile e maggio in beneficenza".

Le affermazioni di Bocci

Ubaldo Bocci attualmente è il consigliere comunale fiorentino che ha dichiarato i redditi più alti nel 2018, pari a 254 mila euro di imponibile.

Alla domanda del Corriere della Sera "Le sembra corretto richiedere il bonus?", il coordinatore del centrodestra in consiglio comunale in quota Lega ha replicato che a fare la richiesta dell'indennità non sarebbe stato lui, bensì il suo commercialista. "Non ricordo neanche se mi avesse avvertito", ha infatti aggiunto. Bocci ha inoltre aggiunto di aver reso noto pubblicamente agli altri capi gruppo di aver percepito il bonus "proprio per ribadire che il meccanismo era sbagliato".

Il bonus donato in beneficenza

Ubaldo Bocci ha spiegato che quando gli sono pervenuti i primi 600 euro di marzo e poi quelli aggiuntivi di aprile, avrebbe provveduto ad aggiungere di tasca sua altri soldi per donare il tutto a un'orfananotrofio indiano, a un'associazione contro la droga e a un'altra per aiutare i poveri.

Il consigliere ha affermato di essere consapevole di aver commesso un errore, poiché non si dovrebbero richiedere sussidi di sostegno se non si ha una reale necessità economica, specialmente poi se si fa Politica. "È vero, ma non mi ricordo bene come sia andata", ha detto in sua difesa, aggiungendo che dall'anno scorso lui non farebbe più parte del cda di Azimut e che i suoi introiti sarebbero calati di circa un terzo; per questo lui avrebbe potuto anche ottenere il bonus successivo da mille euro.

"È una legge sbagliata. Ma quello che sono non lo devo a nessuno", ha dichiarato, raccontando di essersi sovvenzionato da solo la campagna elettorale e riportando che a Firenze i guadagni annuali dei consiglieri comunali sarebbero addirittura inferiori ai guadagni mensili dei consiglieri regionali.

Anche una consigliera milanese ha ricevuto i 600 euro

Un'altra questione, riportata sempre dal Corriere della Sera, riguarda Anita Pirovano, la consigliera comunale di Milano Progressista, che nella serata del 9 agosto è stata una delle prime ad autodenunciarsi per aver beneficiato delle indennità da quarantena. "Non vivo di politica, non potrei. Ho un mutuo e una figlia di quattro anni", ha dichiarato la Pirovano, anche lei riportando la questione degli stipendi dei consiglieri comunali. "Mentre un deputato guadagna più di 12 mila euro lordi al mese, un consigliere comunale incassa un gettone di presenza di circa 80 euro a seduta".