Matteo Salvini continua i suoi tour elettorali. Lo fa con ritmi che spesso sono particolarmente alti. Per qualcuno è un po' il segreto del suo successo quello di incontrare la gente in maniera incessante, per altri è motivo di polemica rispetto all'opportunità di incontrare tante persone in una fase così delicata. Sotto la lente della critica sono finiti in particolare i selfie che, nell'epoca del coronavirus, rappresentano un rischio. Nessuno, però, avrebbe potuto immaginare che avrebbero potuto esserlo per la salute di Matteo Salvini, tenuto conto che, secondo il Corriere della Sera, avrebbe rimediato un problema fisico a causa dell'elevatissimo numero di auto-scatti praticato con i suoi follower.

Salvini e i selfie: tante discussioni

La strategia social del leader della Lega ha spesso fatto discutere, così come quella di organizzare centinaia di comizi all'anno dove si espone in prima persona. Ciò che in questi anni è spesso venuto fuori sono state decine di strette di mano, abbracci e selfie. Nulla di male prima dell'arrivo della Covid e della pandemia, in cui è obbligatorio mantenere il distanziamento sociale.

Salvini infortunato, costretto ad assumere medicine

In data 16 settembre Matteo Salvini, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ha pronunciato tre discorsi in tre ore nei comuni bergamaschi di Cene, Almé e Sorisole. Centri che andranno al voto per il rinnovo dei consigli comunali e per eleggere i nuovi sindaci.

Il quotidiano riporta il fatto che il leghista avrebbe mantenuto con costanza il braccio sinistro lungo il corpo. Proprio il numero uno della Lega ha fatto sapere che, sin dalla mattinata, ha dovuto sopportare un forte dolore alla spalla, fino a dover prendere tre Muscoril. Singolare sarebbe, inoltre, la spiegazione che il Corriere della Sera è riuscito ad avere dal suo staff relativamente all'origine dell'infortunio.

Aver scattato troppi selfie con il braccio alzato gli avrebbe causato il doloroso effetto. Non sembra ovviamente essere nulla di grave. Tuttavia, dopo aver scatenato tante polemiche nel recente passato, i selfie diventano anche responsabili dell'acciacco subito dal numero uno della Lega.