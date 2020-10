Carlo Cabras ha 34 anni. Da diverso tempo dedica parte del suo tempo alla Politica. In particolare si occupa del suo paese, Bessude, un borgo di circa 400 abitanti alla periferia della provincia di Sassari. Lo abbiamo intervistato per Blasting News.

La passione per la politica

Carlo, quando nasce la tua passione per la politica?

'Non sono mai stato un grande appassionato di politica. In famiglia ho avuto mio padre impegnato a livello soprattutto locale e, col passare del tempo, ho iniziato a seguire diverse tematiche. In particolar modo la geopolitica, e questo mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze e di schierarmi con un partito.

Posso dire che è partito tutto come curiosità, trasformata poi in passione, dal 2013. Quando mi schierai apertamente con la Lega di Matteo Salvini, partecipando attivamente a comizi, incontri e manifestazioni. Questa militanza mi ha sicuramente allontanato da persone che non la pensavano come me, soprattutto riguardo a tematiche come immigrazione, legittima difesa e lotta alla droga. Odio le vie di mezzo. La politica essendo anche una questione di scelte, necessita posizioni chiare e decise. Il buonismo non fa parte del mio credo'.

Ti stai ricandidando alla carica di consigliere comunale nel tuo paese. Cosa significa amministrare un paese in un contesto difficile come quello attuale?

'Questa è la mia terza candidatura a consigliere comunale.

Non è sicuramente facile amministrare in tempi difficili come questo. Anche perché, in piccole realtà come Bessude, significa avere il doppio delle responsabilità. Le persone vogliono risposte chiare e decise, e tu amministratore devi scontrarti con mille intoppi burocratici, che spesso rallentano gli obiettivi da raggiungere.

Devi anche scontrarti con il malumore, i disagi e le paure dei cittadini. Ciò significa che non basta essere un semplice amministratore, significa essere amico, confidente, usare il buonsenso in determinate circostanze. Avere un contatto diretto con i cittadini è di fondamentale importanza, sia per questi ultimi, sia per mantenere una comunità viva e sana.

Bessude ora, anche grazie ai finanziamenti raggiunti, parliamo di un totale di 7 milioni di euro, ha tutte le possibilità di cambiare completamente pagina. Di fondamentale importanza è far capire ai cittadini che ci ritroviamo davanti ad una svolta che porterà benefici a tutta la popolazione'.

Sei schierato apertamente a destra, e non ne hai mai fatto mistero. Come giudichi, a livello nazionale, l'operato dell'opposizione?

'Riguardo l'opposizione penso abbia perso di credibilità. Poco propensa a collaborare e ascoltare le proposte dei suoi avversari, ma decisamente più attenta a sottostare ai diktat imposti da Bruxelles. Disattenta in molti campi, come ad esempio l'agricoltura, l'immigrazione, la pubblica sicurezza e l'istruzione.

Un Paese come il nostro non merita questo e, sottostare a certe imposizioni imposte dall'Europa, non porterà benefici alla collettività. Soprattutto in campo socio-economico'.

Il tuo pensiero sembra non essere in linea in particolare con quello del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Cosa pensi di lui?

'Non lo reputo un nemico, ma nemmeno un amico. Son contento che dall'inizio del suo mandato ha agito rapidamente per mantenere le promesse anti-immigrazione del governo attraverso stretti controlli sull'immigrazione. Dal 2013 al 2018 infatti, in Italia sono stati accolti oltre 700.000 migranti africani. Durante il suo primo mandato, Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, hanno avanzato politiche più rigide in materia di immigrazione e sicurezza pubblica.

Anche riguardo la riforma fiscale, promossa dalla Lega, non è stato sicuramente indifferente. Nelle ultime settimane del 2018 ha gestito la mediazione tra il suo esecutivo e la commissione europea sulla manovra economica, conclusasi con l'assenso di Bruxelles affinché l'Italia portasse il deficit al 2,04% del Pil. Con la crisi di Governo i rapporti tra Conte e la Destra si sono sfasati ma, nel complesso, è una persona valida che sta sul carro sbagliato'.

Amministrare a Bessude

Torniamo al tuo paese, Bessude. Cosa hai fatto per il paese negli ultimi 5 anni?

'Negli ultimi 5 anni non è stato facile agire in prima persona. Purtroppo, avendo solo la carica di consigliere comunale, le proposte e le idee da me messe nero su bianco venivano spesso rimandate, o ancor peggio cestinate.

Il mancato coinvolgimento da parte della giunta non ha sicuramente giovato al mio incarico e al mio operato all'interno dell'amministrazione comunale, creando un'immagine completamente distorta di me agli occhi dei cittadini. Ho deciso di ricandidarmi, è vero. Non è stata facile questa decisione, ma con l'impegno e il coinvolgimento di tutta l'amministrazione, nei prossimi 5 anni si potrà lavorar bene e raggiungere gli obiettivi prefissati'.

Cosa non sei riuscito a fare, invece, e vorresti fare per la collettività?

'Ripeto. Il mancato ascolto e coinvolgimento da parte della giunta non mi ha permesso di agire concretamente. Nei prossimi 5 anni i miei obiettivi sono sicuramente il turismo, anche perché essendo il mio settore, e anche grazie ai finanziamenti ottenuti, Bessude avrà la possibilità di creare e crescere sotto questo punto di vista.

Ad esempio sull'agricoltura, ascoltando e venendo incontro ad allevatori e pastori per quanto riguarda sistemazione strade rurali, pozzi e vasche. Creando attività ricreative per bambini, ragazzi e anziani, organizzando viaggi e gite per la popolazione, il decoro urbano, la lotta ai ruderi e orti abbandonati. C'è tanto materiale su cui lavorare ma, ripeto, con la collaborazione di tutti si può lavorare bene e dare un grande cambiamento alla comunità'.

L'esperienza politica in consiglio comunale può essere il preludio per una futura candidatura regionale o nazionale?

'Al momento non ho questa ambizione, ma un domani chi lo sa? Magari sarò il futuro Matteo Salvini. Non precludo questa ipotesi'.

Chi è Carlo Cabras

Parliamo un po' di te. Se dovessi tracciare un tuo ritratto, come ti definiresti?

'Mi reputo una persona creativa. Mi piace conoscere, scoprire e ascoltare molto gli altri. Anticonformista dalla nascita, odio le vie di mezzo. Polemico il giusto e impulsivo quanto basta. Da certe realtà che mi stanno strette trovo la soluzione per crescere'.

Se dovessi consigliare un coetaneo, o più in generale ad un giovane di dedicarsi alla politica, cosa gli diresti?

'Sicuramente gli consiglierei di leggere molto, di informarsi e ascoltare sempre più campane. Far parte di un'amministrazione comunale ad esempio, schierarsi con un partito che sia di destra o sinistra, avere le proprie idee rispettando quelle degli altri.

E infine gli direi di non accettare compromessi da nessuno'.

In conclusione, definisci la tua attività con la frase di un politico.

'Una frase che mi rappresenta è di Giorgio Almirante, "Quando vedi la tua verità fiorire sulle labbra del tuo nemico, devi gioire, perché questo è il segno della vittoria". Questa mi rappresenta molto'.