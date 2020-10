Il governo italiano starebbe valutando l'ipotesi di emanare una proroga dello stato di emergenza sanitaria, che dovrebbe essere prolungato sino al prossimo 31 gennaio 2021. Attualmente la scadenza è prevista per il 15 di ottobre, ma gli esperti del Comitato tecnico-scientifico avrebbero suggerito alla maggioranza di valutare una ulteriore proroga, vista la curva epidemiologica in risalita sia in Italia che nei Paesi limitrofi (su tutti la Francia, che conta consistenti incrementi giornalieri di positivi).

Lo stato di emergenza è stato emanato per la prima volta nel gennaio 2020

Lo stato di emergenza sanitaria è stato introdotto in Italia lo scorso 31 gennaio 2020, dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità aveva definito il focolaio da Covid-19 "un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale".

Come stabilito dalla legge 225/1992, decretando lo stato emergenziale il capo dell'esecutivo (in questo caso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte) può infatti attuare con più rapidità delle misure atte a contrastare l'emergenza in atto (in questo caso una pandemia). L'emergenza nazionale è, attualmente, in vigore sino al 15 ottobre, ma il premier e i capi delegazione dei partiti della maggioranza si sono incontrati ieri, mercoledì 30 settembre, per valutarne una proroga. Gli scienziati del Cts avrebbero suggerito all'esecutivo un prolungamento delle misure anti-contagio. In Italia nessuna regione è al momento a quota 0 casi giornalieri, mentre numerosi altri Paesi (Francia, Spagna e Regno Unito) stanno osservando negli ultimi giorni un numero di casi giornalieri simili a quelli che si registravano durante la prima ondata di marzo.

Tra le ipotesi anche una campagna di sensibilizzazione per l'app Immuni

Ma durante l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i rappresentanti dei partiti della maggioranza si sarebbe parlato anche di una campagna per sensibilizzare gli italiani a scaricare l'app Immuni. Essa, infatti, permetterebbe un tracciamento più veloce di tutti i contatti avuti da una persona positiva al Coronavirus.

Ciò renderebbe possibile una circoscrizione più rapida di nuovi e possibili focolai. Al momento l'applicazione è stata scaricata da 6,6 milioni di persone, il 17% delle persone che sono in possesso di uno smartphone. Numero ancora troppo basso, specie in un momento delicato come quello attuale in cui sono state riaperte le scuole e i casi sono in aumento.

Per questo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede avrebbe suggerito di effettuare una maratona televisiva, allo scopo di invitare tutti i cittadini a scaricare l'app.