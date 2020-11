L'emergenza Coronavirus in Italia non si placa. I cittadini si sono già affacciati al mese di novembre con la consapevolezza di un nuovo Dpcm in arrivo, con misure più stringenti annesse. Un ulteriore sacrificio richiesto ai cittadini per evitare la saturazione del sistema sanitario, con particolare riferimento ai posti di terapia intensiva. L'altro obiettivo, di rilevanza sociale ed economica, è arrivare al periodo natalizio con un allargamento delle restrizioni. Il traguardo potrebbe, però, non essere alla portata. A spiegarlo sono diversi esperti o addetti ai lavori che, analizzando la situazione francese, sottolineano come neanche un lockdown momentaneo potrebbe in qualche modo portare ad un periodo natalizio che possa essere vissuto in un modo simile a ciò che è richiesto dalla tradizione.

Visto il ritardo sulla Francia, le dichiarazioni degli esperti d'oltralpe lasciano intravedere anche per l'Italia uno scenario diverso da quello auspicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, prima della presentazione del Dpcm in vigore dal 26 ottobre, aveva auspicato la possibilità di passare un Natale sereno.

Lockdown potrebbe non bastare in vista del Natale

Per capire cosa potrebbe accadere nel periodo natalizio occorre basarsi su ciò che dicono gli esperti. Quelli italiani, ad esempio, sottolineano come la situazione epidemiologica sia di fatto sulla stessa strada di quella francese. Ciò significa che, di volta in volta - e con due settimane di ritardo - l'evoluzione della curva segue lo stesso andamento di quella transalpina.

Anche In Francia inizia ad emergere preoccupazione per la situazione legata ai ricoveri per Covid, ordinari e di terapia intensiva.

Per quanto riguarda la situazione francese, Arnauld Fontanet, membro del Comitato Scientifico francese ed epidemiologo dell'Institut Pasteur, ha spiegato: "Ci aspettiamo un picco - ha detto - per la seconda settimana di novembre.

Il picco di terapia intensiva sarà per la terza settimana di novembre".

Occorre ricordare che la Francia ha già decretato il lockdown. "Se il confinamento - ha spiegato Fontanet - funziona bene ci aspettiamo in un mese un calo dal 65 all'80% delle infezioni. Ci vorrebbero due mesi per passare dall'80% al 90%".

E sulle feste di dicembre e gennaio: "Alcune misure - ha aggiunto - potrebbero essere allentate, ma circolazione del virus sarà ancora importante a Natale". Seguendo quindi l'eventuale differenza di due settimane la previsione ottimistica per la Francia, si sposterebbe al 2021 per l'Italia.

Quando finirà l'emergenza coronavirus? C'è da attendere.

Un'opinione che fa eco a quella del Ministro della Solidarietà e della Salute della Francia. Oliver Veran ha spiegato che il Natale quest'anno non potrà essere "normale".

Sulle colonne de Le Figaro è intervenuta Vittoria Colizza. La scienziata italiana, specialista in modelli di Malattie Infettive presso l'Inserm a Parigi, ha spiegato: "Quattro settimane di reclusione non saranno sufficienti per trascorrere il Natale come se niente fosse".

Occorre ricordare che in Francia è in vigore il lockdown dallo scorso 28 ottobre e l'Italia al momento non ha ancora emanato un provvedimento così restrittivo. Secondo le ultime indiscrezioni sul prossimo DPCM il Paese dovrebbe essere diviso in tre zone con diverse restrizioni per le varie aree interessate.