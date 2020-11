Il coronavirus fa paura. Mette in discussione il presente ed il futuro. La politica, però, non sembra fare fronte comune e continua a riservarsi reciproci attacchi. Si occupa anche di questo Pietro Senaldi su Libero con un articolo che appare critico verso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con il suo pezzo il direttore ha fatto capire che il premier potrebbe non accettare le condizioni poste dal centrodestra rispetto ad una possibile condivisione delle strategie anti-Covid che abbia come presupposto le elezioni non appena l'emergenza sarà passata. Appare significativo, ma ovviamente provocatorio, un passaggio sul presidente del Consiglio.

"Conte - scrive Senaldi - piuttosto che andare al voto romperebbe la boccetta del vaccino".

Pietro Senaldi parla di proposte finite nel cestino

Non è un segreto che Pietro Senaldi, così come Libero, siano generalmente molto più duri nei confronti del governo di Giuseppe Conte rispetto all'atteggiamento mantenuto nei confronti dell'opposizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

In questo caso il premier finisce nel mirino del direttore perché dal suo atteggiamento sarebbe difficile capire dall'esterno che tipo di collaborazione si aspetti da chi oggi non occupa gli scranni della maggioranza. "Giacché - puntualizza Senaldi - le proposte di sovranisti e azzurri finiscono regolarmente nel cestino".

Più volte nelle settimane, in cui si sono avuti diversi Dpcm, da parte del centro-destra sono arrivate accuse nei confronti del premier, per lo scarso coinvolgimento nelle scelte relative alle strategie da prendere per ostacolare la diffusione del contagio.

Lo stesso Salvini ha messo in rilievo come non sia stato affatto convinto dai metodi con cui si è scelto di catalogare le regioni in base al rischio epidemiologico esistente.

Senaldi critica Conte e parla di 'poltrona'

"Gli basterebbe - ironizza - che i leader del centrodestra lo applaudissero tutte le volte che parla, complimentandosi con lui per ogni nuovo Dpcm".

"Questa - chiosa Senaldi - si chiama sudditanza". L'attacco, inoltre, mette l'accento anche sul fatto che in tal modo si finisca per strumentalizzare il virus "per - si legge - mettere a tacere gli avversari", speculando sulla cosa "per - sempre stando a quanto riporta l'articolo - blindare la poltrona".

Ed è oltre modo chiaro che chi valuta la situazione da un punto di vista differente, potrebbe accusare di strumentalizzazione la parte opposta. In fondo, stando a quanto riportano i sondaggi, andare al voto il più presto possibile potrebbe significare capitalizzare il vantaggio accumulato dal centro-destra.