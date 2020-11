Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato intervistato dal Corriere della Sera a proposito delle nuove misure intraprese per contrastare la pandemia provocata dal Coronavirus Sars-CoV-2. Il Presidente ha ribadito che non c'è nessuna voglia di penalizzare alcune regioni a discapito di altre e che il modello di divisione in tre fasce di rischio (giallo, arancione e rosso), adottato con l'ultimo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre, sarà definitivo per cui "non si torna indietro". Conte ha spiegato che rifiutare questo meccanismo "significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato", qualcosa che il Governo vuole assolutamente evitare per non creare ulteriori danni all'economia e alla società italiana.

'Non mi aspetto feste natalizie con baci, abbracci e tombolate'

Giuseppe Conte ha parlato anche delle prossime feste natalizie, ribadendo ai giornalisti che per il prossimo dicembre non si aspetta baci, abbracci, cenoni o tombolate, questo perché il virus corre veloce. L'augurio del Presidente Conte è soltanto quello che si possano passare delle feste quanto più serene possibile. Conte si dice fiducioso che per quel periodo l'economia possa ripartire. Il capo del Governo ha analizzato anche i dati del bollettino epidemiologico del 6 novembre, quando l'Italia ha fatto registrare 37.809 casi di infezione da Sars-CoV-2 in 24 ore. A tal proposito il Presidente, parlando del virus, lo ha paragonato ad un treno che sta giungendo a grande velocità e che rischia di travolgerci, spiegando che gli ultimi provvedimenti presi da Palazzo Chigi sono come dei "riduttori di velocità", i quali impediscono al patogeno di diffondersi in maniera incontrollata.

Conte si dice fiducioso sul comportamento delle regioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato intervistato anche a proposito della situazione che si è venuta a creare tra Governo e regioni, alcune delle quali non hanno accettato di buon grado i provvedimenti assunti da Palazzo Chigi. Le cronisteMonica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera gli hanno chiesto se non ci sia il pericolo che gli enti locali possano falsificare i dati in modo da poter rientrare in una zona a meno rischio contagio.

"Non oso neppure pensarlo. Significherebbe mettere scientemente a rischio la vita dei propri concittadini" - così ha risposto Giuseppe Conte ai giornalisti. Le autorità sanitarie locali e nazionali continueranno a monitorare la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Entro la giornata di oggi 7 novembre arriverà il nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità: il nuovo report settimanale non dovrebbe comunque cambiare nulla dell'assetto attuale, per cui, almeno nell'immediato, non ci sono in programma dei cambi di fascia tra le regioni.