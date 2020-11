Far scattare un lockdown ‘leggero’ in tutta Italia. Sarebbe questa l’intenzione del governo Conte secondo il Corriere della Sera. Il quotidiano milanese riferisce della presunta volontà del presidente del Consiglio e dei suoi ministri di chiudere quante più attività possibile entro questo fine settimana. La differenza rispetto al recente passato, però, consisterebbe nel fatto che non si ricorrerebbe a un nuovo Dpcm, ma si agirebbe solo attraverso ordinanze: sia del ministro della Salute Roberto Speranza che di sindaci e governatori regionali. Lo scopo è appunto quello di fare di tutto per bloccare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus, ma senza giungere a un lockdown totale, come del resto dichiarato dallo stesso premier nel corso di una intervista a La Stampa.

Giuseppe Conte: ‘Evitare lockdown totale’

Come appena accennato, il presidente del Consiglio ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa per puntualizzare con forza l’intenzione del governo di non ricorrere a un nuovo lockdown totale in Italia. Il premier ha specificato di essere al lavoro per evitarlo a tutti i costi. “La curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere”, si sarebbe detto fiducioso Conte. Comunque sia, riferendosi alle prossime festività natalizie, il premier ha ammonito sul fatto che si possa “festeggiare in famiglia ma con prudenza”.

Ipotesi lockdown ‘leggero’

Considerato che Conte, almeno per il momento, ha escluso il ricorso a un lockdown ‘duro’, la soluzione individuata dal governo per contrastare la pandemia di coronavirus sembra essere appunto un lockdown ‘leggero’.

O, almeno, è questa la definizione coniata dal Corriere. Il quotidiano riferisce che a Palazzo Chigi si stanno interrogando sull’efficacia della scelta di dividere il Paese in diversi colori in base al grado di diffusione del virus. Si vorrebbe impedire a tutti i costi gli assembramenti che in questo periodo si stanno dimostrando veicolo del contagio.

“Non possiamo smontare il criterio scientifico che abbiamo costruito con l’ultimo Dpcm”, si sarebbe raccomandato il premier.

Chiuse più attività commerciali e stretta sugli assembramenti

La data limite che si sarebbe imposto il governo giallorosso è quella di domenica 15 novembre. Se entro quella data gli effetti del Dpcm tarderanno a mostrarsi, allora è possibile che Conte decida di chiudere quante più attività possibile.

Ma senza ricorrere a un nuovo Dpcm, bensì arrivando a un lockdown ‘leggero’ attraverso le ordinanze firmate dal ministro della Salute, dai sindaci e dai governatori. Imprese e fabbriche continuerebbero a produrre, mentre bar, ristoranti e molte attività commerciali chiuderebbero i battenti. Insomma, ci sarebbe una ulteriore stretta anche su quei negozi che sono rimasti aperti nelle regioni già dichiarate zone rosse. Inevitabile infine anche una ulteriore stretta sugli assembramenti.