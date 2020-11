Enrico Mentana, direttore del TgLa7, come ogni lunedì sera ha divulgato i dati del sondaggio settimanale curato da Swg. Questa settimana si registrano scostamenti di rilievo rispetto alla rilevazione precedente di lunedì scorso, 9 novembre. La Lega resterebbe il primo partito ma continuerebbe il suo trend al ribasso, come in discesa sarebbe anche il Partito Democratico. Sarebbero invece in ascesa Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Calerebbe anche la percentuale delle persone che non si esprimono.

Sondaggio TgLa7: Lega e Partito Democratico sempre davanti a tutti ma in flessione

La Lega di Matteo Salvini rimarrebbe il primo partito a livello nazionale ma i suoi consensi sarebbero in calo anche questa settimana.

Il Carroccio passerebbe dal 23,3% al 23%, con un calo dello 0,3% in sette giorni. Seconda forza rimarebbe il Partito Democratico ma anch'esso sarebbe in arretramento. Il partito guidato da Nicola Zingaretti scenderebbe sotto la soglia del 20%, al 19,9%, e in calo dello 0,5% rispetto al sondaggio di una settimana fa. Chi cresce, in base al sondaggio, in maniera continua, sarebbe Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia sarebbe ora per Swg al 16.7%, a poco più di tre punti percentuali dal Partito Democratico. Per Fratelli d'Italia, la percentuale sarebbe in crescita dello 0,6% rispetto a una settimana fa. Segno positivo anche per il Movimento 5 Stelle, che passerebbe dal 14,9% al 15,3%, un incremento dello 0,4% per la prima forza a livello numerico nel Parlamento italiano.

Quinta piazza per Forza Italia, che rimarrebbe in un terreno molto distanziato dai primi quattro ma anche con un largo vantaggio rispetto a chi la insegue: il partito di Silvio Berlusconi sarebbe al 6,2% in leggera crescita rispetto al 6% di una settimana fa.

Azione di Carlo Calenda sorpasserebbe Italia Viva di Matteo Renzi

Proseguendo nell'analisi del voti ai partiti elaborati da Swg, si trova Sinistra Italiana-Mdp-Articolo Uno che sarebbe al 3,6% in leggera flessione dello 0,2% rispetto al 3,8% di sette giorni fa. A seguire, si troverebbe Azione che quindi supererebbe Italia Viva.

Per il partito dell'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, ci sarebbe il 3,4% dei consensi a fronte del 3,1% di una settimana fa. In discesa dello 0,3% invece ci sarebbe Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi, che passerebbe dal 3,5% al 3,2%. Scendendo si troverebbe Più Europa che avrebbe il 2,4% dei consensi, in calo rispetto al 2,6% di sette giorni fa. Flessione del due per cento anche per i Verdi, che ora sarebbero all'1,8%. Cambiamo!, il partito del governatore della Liguria Giovanni Toti, sarebbe all'1,3%, in crescita dello 0,2% in una settimana. Infine, sarebbe al 3,2% la percentuale di persone che dichiarano che voterebbero per un'altra lista.

In calo la percentuale di chi non si esprime al sondaggio: sarebbe al 34% rispetto al 38% del 9 novembre.