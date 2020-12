Matteo Bassetti si dice contrario alla decisione del governo di impedire la mobilità tra Comuni nei giorni delle festività natalizie. Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, partecipa insieme a Matteo Salvini a una diretta Facebook. Durante il lungo botta e risposta con il leader della Lega, Bassetti viene chiamato a dire la sua sul problema delle riunioni familiari che potrebbero saltare a Natale per colpa del coronavirus. Lui risponde ricordando di vedere sua sorella e sua suocera tutti i fine settimana e di non vedere il motivo per non “continuare a farlo anche il giorno di Natale”.

La diretta Facebook tra Bassetti e Salvini

Salvini domanda a Bassetti dove e con chi pensa di trascorrere le prossime feste di Natale. Il medico ribadisce, come aveva già fatto pochi giorni fa, di volerle passare con la sua famiglia, nonostante abbia recentemente perso la mamma. “Ma mia sorella e mia suocera le vedo tutti i sabati e le domeniche per fare un pranzo insieme - prosegue Bassetti - non vedo perché non debba continuare a farlo anche il giorno di Natale. Ovviamente non ci saranno altre persone”, precisa. All’infettivologo genovese sembra una “cosa talmente assurda” (quella di impedire le riunioni familiari tra persone di differenti Comuni durante il periodo delle festività ndr).

Matteo Bassetti: ‘Manca buon senso nel nostro Paese’

Da parte sua, lui limiterà il suo Natale “alla cerchia di primo e secondo livello, che sono moglie, figli, sorella e suocera” che sono le persone con cui Bassetti “abitualmente” si vede.

Il medico si chiede nuovamente “perché a Natale non li debba vedere”. A suo modo di vedere, “manca buon senso nel nostro Paese” perché “il problema non è dire ‘non muoverti' da un Comune all’altro o da una Regione all’altra”. Il vero problema, spiega Bassetti, sarebbe stato quello di dire “fallo in sicurezza, cercando di non essere più di sei, otto.

Come hanno fatto i francesi, i tedeschi e gli inglesi. Cioè, dare raccomandazioni e, soprattutto, anche spiegare al popolo” come utilizzare mascherina e distanziamento.

L'allarme dell'infettivologo: ‘Attenzione a falsa patente di negatività’

E invece no, protesta il medico del San Martino di Genova, “abbiamo pensato di fare il test rapido prima di entrare a fare il Natale, qualcuno lo ha detto”.

Ma questa non è la soluzione giusta, ammonisce, “perché rischiamo di dare un messaggio fuorviante”. Secondo Matteo Bassetti, infatti, farsi il test ad esempio il 23 dicembre, non significa affatto che il 25 si sia negativi, con il rischio di contagiare tutti i propri familiari per colpa di una “falsa patente di negatività”.