La curva del contagio da Coronavirus non ha rallentato come ci si aspettava. Sembra essere questa l'opinione diffusa nella comunità scientifica che adesso teme una recrudescenza della seconda ondata, per effetto delle festività natalizie e delle immagini provenienti dalle vie dello shopping. Si inizia, perciò, ad ipotizzare una nuova serrata tra la fine di dicembre e gli inizi di dicembre. E ad esprimersi sulla vicenda è Massimo Galli che, in un'intervista rilasciata a Repubblica, non nasconde quanto forse, anche per l'economia, sarebbe meglio una chiusura decisa e per un dato periodo, a fronte di quelle in atto: intermittenti, a macchia di leopardo e senza efficacia certa.

Coronavirus, Galli parla di "tira e molla" della politica

Questi sono giorno in cui il dibattito politico è animato dagli scenari derivanti da una possibile revisione delle norme per il periodo natalizio. Da più parti si inizia ad ipotizzare la scelta di una serrata più restrittiva. Da parte di Massimo Galli arriva un giudizio piuttosto tranchant rispetto a quello che appare quasi come un indugiare da parte di chi sarebbe chiamato a prendere decisioni. "Mi sembra - ha detto l'infettivologo del Sacco di Milano - il solito tira e molla della politica, dovuto alla presenza di anime diverse dentro al governo e nella stessa opposizione".

Ad animare le discussioni c'è l'opportunità di mettere in campo misure ancora più stringenti. Chiamato a rispondere se si tratti della possibile idea migliore, Galli ha ammesso: "Mi sembra evidente.

L'ho detto tante volte"

I prossimi giorni saranno decisivi ai fini del chiarimento definitivo su quelle che saranno le strategie del governo rispetto alla necessità o meno di mettere a punto nuove strategie di contenimento anti-contagio per il periodo natalizio.

Covid: attesa per un nuovo Dpcm, Galli contro quello che è un "apri e chiudi"

Chiusure significa anche creare problemi all'economia, senza dimenticare come l'anno 2020 sia già stato contraddistinto da una chiara crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria.

Tuttavia, secondo l'infettivologo del Sacco utilizzare strategie di contenimento che assomigliano a mezze misure rischia di generare più danni. "Questo su e giù, questo apri e chiudi - ha puntualizzato - mi sembra finisca per danneggiare l'economia più di una cura magari un po' intensa, ma dalla durata certa".

Il medico non lo dice apertamente, ma probabilmente allude al fatto che un possibile lockdown nazionale per un periodo limitato potrebbe dare luogo, come avvenuto nella scorsa primavera, ad una diminuzione dei casi quotidiani sensibilmente superiore a quella avuta fino ad ora.

Magari facendo ad apripista a riaperture più decise.

Galli delinea anche una previsione rispetto all'ipotesi che si possa proseguire sulla strada delle misure morbide che hanno efficacia ridotta rispetto ad altre più dure, ma limitate negli archi temporali. "Se si va avanti così, ci porteremo - ha evidenziato l'infettivologo - dietro il coronavirus chissà per quanto. Almeno fino all'immunità di gregge che, se andrà tutto bene, arriverà tra un anno".