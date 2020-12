Il nuovo Dpcm è in vigore dal 4 dicembre. Tuttavia è cambiato poco dalle norme che regolavano le misure anti-contagio già a novembre. I buoni segnali della curva si sono tradotti in un allentamento delle restrizioni in molte regioni che hanno visto abbassarsi il proprio livello di rischio, ma solo perché hanno cambiato colore. Si va, inoltre, verso un'Italia sempre più gialla. Ma è dal 21 dicembre che andranno in scena le regole che daranno vita a quella che può essere considerata la vera stretta di Natale.

Il Ministero dell'Interno, intanto, ha diramato una circolare in cui tiene a precisare che la presunta assenza di indicazioni relativa alle sanzioni per le trasgressioni del periodo natalizio non sussiste.

Riguardo, inoltre, ad un possibile cambiamento relativo ai divieti di spostamento nel periodo natalizio, potrebbe nei prossimi giorni arrivare una proposta parlamentare in grado di rendere le limitazioni nei giorni di festa da comunali a provinciali.

Nuovo dpcm: circolare Viminale pone fine a questione sanzioni pecuniarie

Nei giorni scorsi era emersa l'ipotesi che, in relazione al periodo tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio, il nuovo Dpcm non prevedesse sanzioni. O meglio che non ci fossero riferimenti precisi. Questo, di fatto, avrebbe reso come unica opzione percorribile per i trasgressori ai divieti di spostamento un perseguimento penale. Ipotesi che avrebbe comportato il rischio di tre mesi di reclusione e 206 euro di ammenda in relazione alla violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

La criticità sembrava risedere nel fatto che il Dpcm in vigore dal 4 dicembre prevedesse sanzioni disposte dal richiamo ad un altro Dpcm (il 158 che, a sua volta, deroga il Dl 33) che segnalava norme relative a territori circoscritti, che fossero inquadrati attraverso il rischio epidemiologico.

Tradotto in termini elementari e sommari, il problema si configurava nel fatto che dal 21 dicembre al 6 genanio eventuali trasgressioni potevano essere individuate su misure nazionali universali, senza indicazioni legate alla zona o alla situazione epidemiologica.

In quella fase, infatti, sarà vietata sempre e comunque la mobilità interregionale (salvo necessità previste dal Dpcm) e quella intercomunale nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Il Ministero dell'Interno, proprio in riferimento a quanto emerso su alcuni organi di stampa, ha inteso smentire la possibile mancanza di disposizioni che prevedano "l’irrogazione - si legge - di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4 del Dpcm e relative proprio alle circostanze descritte relative al periodo festivo".

La precisazione del Ministero dell'Interno invita a tenere conto del fatto che la principale regola che disciplina le disposizioni di contenimento del virus ha avuto un processo giuridico da tenere in conto. L'articolo 1 del decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020 è stato infatti convertito, con annesse modifiche, dalla legge numero 35 del 22 maggio 2020.

Rispetto alle criticità sollevate, la circolare del Viminale prova a fare chiarezza in modo deciso. "Ora, non può - si legge - esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio".

Che conclusione devono trarre i cittadini da tutto questo labirinto di richiami normativi?

Che violare le regole previste dal Dpcm può incorrere in sanzioni che partono da 400 e arrivano fino a 3000 euro. Dopo la circolare del Viminale lo senario è chiaro, anche per il periodo 21 dicembre - 6 gennaio.

Spostamento tra Comuni a Natale e Capodanno: partita da giocare?

Alcuni presidenti di Regione non condividono l'idea di vietare la mobilità tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. L'Italia è un paese formato da metropoli, ma anche da comuni da poche migliaia di abitanti a poca distanza l'uno dall'altro. Ne consegue che possono esserci familiari che vivono in distretti differenti, ma molto vicini.

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, ad esempio, ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando la natura del suo territorio, dove ci sono diversi comuni al di sotto dei 5000 abitanti.

Sono tanti a contestare l'idea di trattare allo stesso modo metropoli che si estendono per decine di chilometri e che rappresentano un comune unico e minuscoli paesini.

Resta da capire se si potrà mediare per arrivare quantomeno alla traslazione del divieto ad un blocco interprovinciale. Al momento nel governo ha vinto la linea rigorista, anche perché non bisogna dimenticare che la raccomandazione per i cittadini è quella di fare pranzi, cenoni ed eventi natalizi unicamente con conviventi.

L'ipotesi di un divieto tarato su scala provinciale e non più comunale potrebbe diventare una proposta parlamentare. A quel punto si vedrà ciò che accadrà. Al 21 mancano ancora diversi giorni.

Resta, ovviamente, inalterato il divieto di mobilità interregionale, senza motivi contemplati dalle regole, da quella data al 6 gennaio.