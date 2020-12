L'11 dicembre sarà un giorno di fondamentale importanza per il nuovo Dpcm e la sua applicazione. Quello sarà il giorno in cui verranno diramate le nuove ordinanze del Ministero della Sanità e che, sulla base della valutazione dei dati, porteranno ad eventuali cambi di colore per ciascuna regione a partire dal 13. Ci sono casi, come quello della Lombardia e del Piemonte, in cui i governatori hanno già anticipato l'abbassamento del livello di rischio. In altri è stato solo auspicato come per la Calabria. Tuttavia le situazioni risultano eterogenee e ci sono in casi di Campania e Toscana, diventate arancioni solo lo scorso 6 dicembre.

Cambio colore regioni: c'è chi lo annuncia

Vedere cambiare il proprio colore da arancione a giallo equivarrebbe a una grande conquista già per il 13 dicembre. Il miglioramento presupporrebbe, tra le altre cose, l'apertura di bar e ristoranti per il servizio in loco, seppur dalle 5 alle 18. Resta consentito l'asporto e il servizio a domicilio negli altri orari. Ma soprattutto tornerebbe la libertà di movimento all'interno de confini regionali e soprattutto da e verso le regioni gialle. Qualora non dovesse concretizzarsi adesso la variazione cromatica rispetto alla valutazione del livello di rischio, l'appuntamento sarebbe rimandato al 20 dicembre. Un solo giorno prima che scatti la serrata natalizia con le limitazioni agli spostamenti. Non resta, perciò, che valutare una ad una la situazione di alcune delle regioni che aspirano ad un'ordinanza favorevole, sulla base dei dati del proprio contagio.

Nel caso della Lombardia ad annunciare che il territorio sarà presto inserito nel gruppo delle zone gialle è stato il governatore Attilio Fontana. Quest'ultimo ha rivelato su Twitter di aver avuto un'interlocuzione con il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale lo avrebbe informato del fatto che venerdì sarà diramata un'ordinanza in cui si dichiarerà che i dati epidemiologici del territorio lombardo sono tali da abbassare il livello di guardia.

🟡 Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il quale mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore.

Grazie a tutti i lombardi. — Attilio Fontana (@FontanaPres) December 9, 2020

Stesso destino anche per il Piemonte, dove il governatore Alberto Cirio ha annunciato la discesa dell'indice RT fino allo 0,74 e la conseguente dichiarazione di zona gialla a partire dal 13 dicembre.

Le dichiarazioni sono arrivate durante la presentazione di Green Pea di Oscar Farinetti.

Attesa per nuove ordinanze: la Calabria spera, altri dovrebbero poter aspettare

Tra le regioni che puntano ad avere la zona gialla c'è la Calabria. La regione, nella persona del presidente facente funzione, Nino Spirlì ha fatto sapere di aver trasmesso dati allineati a quelli di tutta Italia. Pensiero a cui ha aggiunto la sottolineatura che un'eventuale abbassamento del livello di rischio non corrisponderebbe ad un "tana libera tutti". Tra l'altro la Regione gode sempre di un'attenzione particolare per via di un sistema sanitario particolarmente fragile e che, negli ultimi mesi, è stato interessato da un grande tam tam mediatico per le vicende relative al commissariamento.

Qualora le notazioni di Spirlì trovassero conferme nelle valutazioni scientifiche ed epidemiologiche, la Calabria sarebbe nei tempi tecnici per avere, come Lombardia e Piemonte, un'ordinanza che la decreta zona gialla.

Potrebbe, invece, aspettare la Campania. Nei giorni scorsi iniziava ad ipotizzare che il territorio potesse diventare giallo entro la settimana in corso, ma ci sono da aspettare i tempi previsti. Occorrerà perciò una settimana aggiuntiva, in cui dovranno continuare a palesarsi dati che certificheranno la discesa di tutti gli indici e parametri che permettono al governo di individuare il livello di rischio ed emanare le conseguenti ordinanze.

La Toscana aveva già dichiarato, con le parole del governatore del governatore Giani, di essere da zona gialla lo scorso 8 dicembre; ma come la Campania potrebbe dover aspettare il decorso dei tempi.

Entrambe, infatti, sono divenute zona arancione lo scorso 6 dicembre.