Natale, Santo Stefano e Capodanno senza possibilità di spostarsi oltre i confini comunali. È questa la norma del Dpcm in vigore dal 4 dicembre che fa discutere. Gli ultimi rumors parlano di un possibile viaggio verso la direzione del buonsenso, senza snaturare i principi cardine che regolano la disposizione. Si va così verso una modifica per piccole comunità. Non è ancora chiaro quale potrà essere nel dettaglio il cambiamento, ma le ipotesi hanno tutte lo stesso tenore. Si ipotizza, inoltre, che possa essere adottato un provvedimento compensativo, come una possibile chiusura dei ristoranti nei giorni festivi in cui dovessero essere messe in campo le deroghe.

Resta da capire se la questione approderà in Parlamento.

Dpcm: il problema dei piccoli comuni

La criticità riguardante i giorni di Natale è chiara. L'Italia è fatta anche di piccoli comuni e c'è il rischio che, soprattutto in comunità confinanti, si finisca per tenere divise famiglie che hanno l'unico torto di avere residenze e domicili dislocati in zone "amministrativamente eterogenee".

Molti lamentano l'ingiustizia del fatto che vivere in una metropoli come Roma o in un paese di 500 abitanti è stato, di fatto, equiparato. Tuttavia, nella giornata di sabato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha inteso sottolineare come, ad oggi, le norme per giustificare certi spostamenti esistono. A partire dalla possibilità di andare ad assistere parenti o congiunti che ne hanno necessità.

Pensiero detto ribadendo la ferma contrarietà ad allentare restrizioni per dar vita a delle feste. Anche perché, occorre ricordarlo, il Dpcm raccomanda fortemente di non ricevere non conviventi a casa. Anche nelle feste. Tuttavia, qualche sviluppo positivo, seppur limitato, per chi aspira a muoversi potrebbe esserci.

Spostamenti tra comuni a Natale: questione arriverà in Parlamento?

Perde quota l'idea che si possa innalzare il livello delle restrizioni su base provinciale, mentre restano in campo due ipotesi. La prima riguarda la possibile libertà di movimento tra comuni limitrofi nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. L'altra è che questa caduta del vincolo riguardi i movimenti tra realtà demografiche con meno di 15.000 abitanti.

Si inizia, però, a fare strada anche la possibilità che si pervenga ad un provvedimento compensativo.

Il Corriere della Sera, ad esempio, segnala che potrebbe diventare quantomeno oggetto di discussione l'ipotesi di una chiusura dei ristoranti nei giorni in cui si allargherebbero le maglie dei divieti nei festivi.

Una decisione che, però, si è ben cosci potrebbe sollevare polemiche e che, alla fine, a titolo di compensazione potrebbe essere rimpiazzata dalla deroga sugli spostamenti comunali solo per il giorno di Natale. L'unico dato di fatto è che, al momento, si è ancora nel campo delle ipotesi. Resta da capire cosa accadrà nei prossimi giorni e se la questione approderà in Parlamento, tenuto conto che il tempo inizia a stringere.