La Germania vara il lockdown nazionale. Una serrata totale vera quella messa in campo da Angela Merkel e dal suo governo e che anche oltre le Alpi determinerà la chiusura di migliaia di imprese, con particolare riferimento a quelle più piccole e vulnerabili rispetto alla necessità di abbassare la saracinesca per un periodo prolungato, dal 16 dicembre al 10 gennaio per l'esattezza. E le solide casse dello Stato teutonico sono pronte a dare una mano a chi ha già lanciato il proprio grido d'aiuto vista la prospettiva di fallire dinnanzi a chiusure determinate dalla necessità di contenere il contagio.

Lockdown Germania: sarà serrata vera

La prima cosa da mettere in evidenza è che in Germania sarà lockdown vero. Alla ristorazione sarà consentito, ad esempio, solo l'asporto ed è stata vietata loro la vendita di alcol per evitare la creazione di assembramenti introno a baracchini che operano sul suolo pubblico.

Diverse categorie interessate dalle misure restrittive applicate al commercio hanno fatto sentire la propria voce al governo tedesco. In particolare è stato messo in rilievo come senza un supporto adeguato la maggior parte dei negozi nei centri urbani sarebbero destinate a non resistere ad una una nuova serrata. L'appello è stato a non fare in modo che una fase importante come il Natale potesse, in qualche modo, diventare l'occasione per i big del commercio on line di avere la meglio su quanti operano nel settore del commercio al dettaglio.

Aiuti a imprese: la Germania copre i costi fissi

La Germania andrà a ristorare le attività commerciali con interventi consistenti e che saranno contenuti in un pacchetto da quasi 11 miliardi di euro. L'obiettivo è garantire alle imprese la copertura del 90% dei costi fissi. Il tetto degli aiuti, inoltre, rispetto alle ultime misure messe in campo a sostegno del tessuto economico colpito dalla pandemia sale da 200.000 a 500.000 euro.

Le misure sono state annunciate dal Ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz. L'obiettivo è quello di tutelare sia le aziende che il tessuto economico. Si tratta di interventi a supporto che innalzano il limiti di quello che in Germania era il così detto pacchetto di "Aiuti Ponte 3".

Il Ministro ha annunciato la volontà di stare accanto a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, assistenza e sostegno.

Spese come, ad esempio, l'elettricità e gli affitti potranno così trovare ristoro nelle misure messe in campo dal governo. In particolare l'assistenza concreta dovrebbe riguardare anche gli sgravi fiscali.

Si tratta di misure che, pur restando importanti, sono diverse da quelle che nel recente passato ha visto la Germania rimborsare agli esercenti addirittura alte percentuali di fatturato.

Tuttavia, nei prossimi giorni dovrebbero emergere nuovi dettagli relativi alle strategie messe in campo per preservare il tessuto economico tedesco.