Il mondo delle notizie è complesso - e le storie e le immagini false sono spesso ampiamente condivise sui social media. La redazione di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarvi a distinguere il falso dal vero. Ecco le affermazioni più condivise di questa settimana, nessuna delle quali è vera.

Stati Uniti

Affermazione: Il tutore indossato dal presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden nasconde il braccialetto elettronico alla caviglia, con tecnologia GPs, utilizzato per monitorare i detenuti.

Fatti: Molti post su Twitter sostengono che il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe agli arresti domiciliari. Il suo tutore non servirebbe per la frattura al piede destro, ma per nascondere il braccialetto alla caviglia GPS utilizzato per controllare i detenuti agli arresti domiciliari.

Verità: il medico di Biden, in una dichiarazione pubblica, ha confermato la frattura del piede e ha affermato che il presidente eletto degli Stati Uniti ha dovuto indossare un tutore come supporto. Secondo Snopes, "Non esiste alcuna prova che il tutore di Biden sia altro da questo, e le affermazioni che sostengono il contrario appartengono a teorie complottiste senza fondamento".

This is just an excuse to wear a boot over his gps ankle monitor. — Phil (@Phil18565746) November 30, 2020

Stati Uniti

Affermazione: Uno scuolabus carico di apparecchiature elettroniche per il voto è stato localizzato a Buckeye, in Arizona

Fatti: Sui social media, sono state ampiamente condivise le fotografie di uno scuolabus; si sosteneva che fosse stato ritrovato dalla polizia locale e fosse carico di macchine elettroniche utilizzate per votare.

Le foto sono state usate a sostegno della teoria della "frode elettorale". I post sostengono che l’autobus abbandonato sia stato trovato il 4 dicembre, ma che nessuna testata giornalistica ne abbia parlato.

Verità: Secondo quanto riporta Reuters, la polizia locale, il dipartimento di polizia di Buckeye, Arizona, ha risposto alle accuse sulla sua pagina Facebook: "Sia il dipartimento di polizia di Buckeye che un agente dell'ufficio del procuratore generale hanno affrontato il caso “dell’autobus sospetto”.

È stato accertato che l'autobus fosse carico di materiale per ufficio acquistato in eccesso. C’erano anche le fatture e le ricevute. Le informazioni del post originale sono imprecise. Grazie, come sempre, per il vostro supporto".

FILIPPINE

Affermazione: Papa Francesco ha detto che le persone per arrivare al Paradiso devono prima ricevere il vaccino Covid-19

Fatti: Sui social media è stato condiviso uno screenshot di un articolo ; il titolo recita: "Papa Francesco dice che il vaccino Covid sarà richiesto per andare in paradiso".

Gli utenti dei social media hanno condiviso il post, commentando in inglese e in lingua tagalog. Alcuni di questi, secondo quanto riporta AFP: “Il diavolo in forma umana. Come possono credere i cattolici a questo serpente bugiardo? Pensa che i cattolici siano STUPIDI o non abbiano CERVELLO? "o "Iniettiamoglielo a lui per primo. Aspettiamo una settimana e poi guardiamo cosa succede a questo idiota".

Verità: Lo screenshot dell'articolo è stato fatto da un sito satirico chiamato The Babylon Bee, che si presenta come una "fonte attendibile per la satira di notizie cristiane", scrive AFP.

CINA/USA

Affermazione: Joe Biden ha spostato il tutore dalla gamba destra alla sinistra, facendo credere alle persone che stesse fingendo

Fatti: Sono stati condivisi dei post sui social media cinesi che mostrano un collage di due immagini: una del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden che indossa il tutore sul piede sinistro e un'altra in cui indossa il tutore sul piede destro.

La didascalia tradotta dal cinese all'inglese dice: "Prima il piede sinistro e dopo quello destro! / Qualcuno è troppo stupido per ricordare in quale dei suoi piedi si è fatto male! " Il post è stato poi condiviso dalla pagina Facebook americana Delaware Humane Association (DHA), un centro privato, senza scopo di lucro, dedicato alla cura delle persone e alle adozioni.

Biden ha una frattura al piede destro a causa di un incidente avuto con il suo cane Major il 28 novembre scorso.

Verità: Come scrive AFP, l'immagine è stata ritoccata. La foto a destra è del 2020 e mostra l'attuale tutore di Biden, ma l'immagine a sinistra è del 2018 e il tutore e la maschera sono stati aggiunti successivamente all'immagine originale, secondo quanto riportato da Reuters e AFP.

SINGAPORE

Affermazione: Un cimitero di Singapore ha un cartello che avvisa riguardo alla presenza di "fantasmi"

Fatti: Una foto, condivisa centinaia di volte su Facebook e Reddit, mostra un cartello che avverte della presenza di "fantasmi" in un cimitero di Singapore, secondo quanto scrive AFP.

Verità: La foto è stata falsificata. L'account Facebook ufficiale dell'Agenzia nazionale dell'ambiente di Singapore ha condiviso un post dopo aver letto la notizia. Dice: "Sappiamo che sta circolando una foto sui social media, presumibilmente scattata in un cimitero chiuso, con una scritta che dice “attenzione ai fantasmi”. La foto è ritoccata ed ecco come appare effettivamente la scritta originale".

Inghilterra/Brasile

Affermazione: Il vaccino Covid-19 può causare infertilità nelle donne

Fatti: Post condivisi su Facebook affermano che i vaccini Covid-19 possano causare infertilità nelle donne e richiedano "la sospensione immediata di tutti gli studi sul vaccino SARS-CoV-2, in particolare lo studio BioNtech / Pfizer su BNT162b".

Secondo questi post, l'affermazione sarebbe stata fatta dal medico e politico tedesco Wolfgang Wodarg e dall'ex capo della ricerca della Pfizer Michael Yeadon. “Il vaccino contiene una proteina spike chiamata sincitina-1, che è vitale per la formazione della placenta nelle donne. Se il vaccino rappresenta una risposta immunitaria CONTRO la proteina spike, addestreremo anche il corpo femminile ad attaccare la sincitina-1, che può portare alla sterilità nelle donne per un periodo non specificato", si legge.

Verità: In un'intervista con il servizio di fact checking della radio CBN brasiliana, lo specialista in malattie infettive Renato Kfouri, presidente del Dipartimento di immunizzazione della Società brasiliana di pediatria, ha affermato che "la proteina spike è specifica del Coronavirus e non esiste somiglianza tra questa sequenza proteica e quella delle proteine ​​umane, delle proteine ​​placentari e delle cellule dello sviluppo durante la gravidanza.

È una grande assurdità quella che è stata diffusa". In una dichiarazione, Pfizer ha respinto i rumors.

CINA

Affermazione: La foto mostra la vicepresidente eletta degli Stati Uniti Kamala Harris con una canna

I fatti: L’'immagine condivisa migliaia di volte su Facebook, Twitter e WeChat mostra plausibilmente la vicepresidente eletta degli Stati Uniti Kamala Harris con in mano una sigaretta di marijuana accesa. La didascalia dei post afferma che l'immagine è stata scattata durante un discorso in cui Kamala ha confessato al pubblico di "essere dipendente" e "ha promesso di legalizzare il traffico di droga negli Stati Uniti".

Verità: L'immagine condivisa nei post è stata manipolata digitalmente partendo da una foto scattata dal fotografo Damian Dovarganes, dell'Associated Press, il 30 gennaio 2015, durante una conferenza di Kamala all’Università della California (UCLA) di Los Angeles.

Nell'immagine originale non c'è una sigaretta in mano alla democratica. Secondo il Fact Check di AFP, in quell’occasione Kamala non ha fatto alcun accenno alla droga durante il discorso, parlando solo di traffico di esseri umani.

PORTOGALLO

Affermazione: L’Istituto di virologia di Wuhan è di proprietà della società farmaceutica britannica a cui appartiene Pfizer

I fatti: I post condivisi su Facebook affermano che l’Istituto di virologia di Wuhan appartiene alla compagnia farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK), che a sua volta è proprietaria della Pfizer. "Il laboratorio biologico cinese di Wuhan è di proprietà della Glaxo, che a sua volta possiede la Pfizer!

(quella che produce il vaccino!)", si legge in una parte della dichiarazione.

Verità: Contrariamente a quanto sostengono i post, l'Istituto di virologia di Wuhan appartiene all'Accademia cinese delle scienze, che a sua volta appartiene al governo cinese. Per quanto riguarda Pfizer, la CNN Business sottolinea che la GSK non è tra gli azionisti della società farmaceutica americana.

SPAGNA

Affermazione: Il Regno Unito si prepara a un'ondata di morti per il vaccino Covid-19

I fatti: I post su Facebook e Twitter hanno condiviso un articolo pubblicato dal sito web Escenario Final che afferma che il Regno Unito ha acquistato un software per gestire i dati di una possibile ondata di morti causate dai vaccini contro il coronavirus.

Verità: Secondo l'agenzia spagnola di fact-checking Newtral, la Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA) del Regno Unito ha recentemente pagato la società britannica Genpact affinché sviluppasse un software di intelligenza artificiale in grado di aiutare ad elaborare dati sulle "reazioni avverse ai farmaci [Adverse Drug Reaction, ADR]" causate dai vaccini Covid-19, e non sui decessi.

In una dichiarazione a Newtral, la Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA) ha detto che i test clinici pubblicati non indicano "alcun problema specifico di sicurezza" relativo a questi vaccini e che si aspettano che la loro sicurezza sia "simile a quella di altri vaccini".

El gobierno del Reino Unido se prepara para una ola de muertes por vacunas de Covid-19 https://t.co/tXweLDUNC6 — Gedeón (@Saetanocturno2) November 19, 2020

AMERICA LATINA

Affermazione: Keanu Reeves sostiene che le élite di Hollywood usino il sangue dei neonati per sballarsi

I fatti: Un articolo pubblicato in un blog chiamato Enigma Planetario e condiviso più di 140 mila volte su Facebook afferma che l'attore canadese Keanu Reeves abbia fatto una presunta confessione sul consumo di sangue di neonati come droga da parte dell'élite di Hollywood.

"I bambini sono venerati, sono messi su piedistalli, ma sono anche torturati, violentati, assassinati e usati in vari modi. Sono moneta", ha detto l'attore in un evento a Milano, in Italia.

Verità: Secondo le informazioni dell'agenzia colombiana di fact-checking Colombiacheck, l'affermazione è falsa e si basa su un articolo pubblicato su YourNewsWire.com, sito noto per la diffusione di Fake News. La voce circola su internet dal 2017 ed è già stata smentita da siti come Mashable e Media Matter For America.