Anche Matteo Bassetti critico sul Recovery plan. Il governo Conte è in fibrillazione a causa dei contrasti tra il partito di Matteo Renzi, Italia viva, e il resto della maggioranza sul tema della task force che dovrebbe gestire i 196 miliardi di fondi europei. Sul rischio rottura nel governo, Renzi non rassicura. "Spero proprio di no, ma temo di sì", dichiara l'ex premier. Intanto, l’infettivologo Bassetti, ospite del programma Tagadà di La7, boccia senza appello la previsione di spesa di soli 9 miliardi di euro per la Sanità italiana: "Vuol dire che il titolo del mio libro è proprio sbagliato".

La bozza del Recovery plan italiano

La bozza del cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, il Recovery plan, prevede al momento lo stanziamento totale di 196 miliardi di euro. Di cui 74,3 destinati a "Rivoluzione verde e transizione ecologica", 48,7 a "Digitalizzazione e innovazione", 27,7 a "Infrastrutture per mobilità sostenibile", 19,2 miliardi per "Istruzione e ricerca", 17,1 per "Parità di genere e coesione sociale" e, per ultima, la "Sanità" destinataria di 9 miliardi di euro.

Matteo Bassetti commenta questi numeri: 'Spero non siano veri'

La conduttrice Tiziana Panella ironizza sul fatto di essersi "persa qualcosa", visto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, "aveva parlato di 68 miliardi. C'è una enorme differenza rispetto a 9.

Abbiamo capito che non abbiamo bisogno di tutti questi soldi?", domanda allora a Bassetti. "Io spero che questi numeri non siano veri perché, qualora lo fossero - replica l'infettivologo - veramente vuol dire che il titolo del mio libro è proprio sbagliato (Una lezione da non dimenticare, ndr). Perché la lezione mi pare che sia stata ampiamente dimenticata e anche molto presto", sottolinea amareggiato.

Bassetti: 'Il Paese ha avuto una lezione, dovrebbe investire in sanità'

"Il nostro sistema sanitario ha bisogno di profondi investimenti - prosegue Bassetti nel suo intervento - sia in termini strutturali che in termini di personale". E cioè, spiega, "o siamo capaci di approfittare di quello che oggi ci mette a disposizione l'Europa, o se arriverà un altro problema, anche non pandemico, noi saremo da capo".

Per Bassetti "non aver capito la lezione vuol dire proprio essersi messi alle spalle (quanto accaduto in questi ultimi mesi, ndr)". Il medico si dice convinto che "gli investimenti oggi" siano necessari perché, ad esempio, "dal 1990 non è stato più investito un euro nei reparti di malattie infettive" come quello gestito da lui a Genova. "Io credo che un Paese che ha avuto una lezione come quella che abbiamo avuto, dovrebbe imparare a investire di più in sanità", conclude.