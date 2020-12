Le coppie omosessuali non potranno più adottare i bambini, secondo la nuova legge emanata dal Parlamento ungherese nella giornata di ieri, martedì 15 dicembre, che modifica la costituzione ungherese. Una decisione che ha subito scatenato le reazioni, a livello nazionale e non, delle associazioni dei diritti umani e civili. Secondo la Costituzione, il matrimonio è un’unione civile tra un uomo e una donna, in cui si ritiene fondamentale che una famiglia sia composta da un uomo in quanto padre e da una donna in quanto madre. Inoltre il concetto di ‘genere’, sempre secondo la legge fondamentale, deve riferirsi al sesso della nascita e non a quello scelto nel percorso della propria vita.

In Ungheria, quindi, solo le coppie etero potranno adottare i figli.

Ungheria: solo le coppie etero possono adottare i figli

Secondo quanto deciso dal Parlamento ungherese, sarà concesso solo alle coppie etero di adottare figli, in quanto vengono riconosciuti solo i matrimoni tra uomo e donna. Le persone single omosessuali potranno comunque avere a carico dei figli, a patto che questa decisione venga approvata dal ministero della Famiglia. Questa nuova scelta del governo di Victon Orban, ha scatenato proteste e indignazioni nel mondo delle associazioni per i diritti civili. Secondo queste ultime, il Parlamento ha approfittato di questo periodo, in cui le manifestazioni sono venute meno a causa della pandemia, per approvare una nuova legge che di fatto penalizza le persone omosessuali.

Secondo David Vig, direttore di Amnesty International in Ungheria, quella di ieri, martedì 15 dicembre, è stata la giornata più buia per le associazioni dei diritti umani. Un giorno in cui il Parlamento ungherese si è dimostrato discriminatorio e omofobico. Orban, dal canto suo, ha spiegato che questo nuovo disegno di legge servirà a proteggere le famiglie ungheresi e a far crescere in sicurezza i bambini.

Altra legge: non si potrà cambiare più genere all’anagrafe

Il parlamento ungherese non è nuovo a questi disegni di legge che vanno a discapito di alcuni tipi di persone. Lo scorso maggio era stata approvata un'altra legge, ovvero quella per cui non si potevano più effettuare cambi di genere sulla carta d’identità. Un duro colpo per le persone transgender, soprattutto per coloro che erano già in fase di trasformazione.

Immediate, anche in questo caso, le proteste delle associazioni dei diritti umani e civili, sia ungheresi che internazionali. Ma l'Ungheria aveva già imboccato questa strada nel 2017, quando le richieste di cambio di genere erano state sospese.