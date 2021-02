Dopo la richiesta del ministro uscente dello Sviluppo economico Patuanelli, il Comitato tecnico scientifico ha elaborato le regole per un'ipotetica riapertura dei ristoranti a cena fino alle 22 in fascia gialla. Matteo Salvini, alla vigilia del nuovo incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, ha spiegato che le proposta della Lega sarà quella di applicare il "modello Bertolaso", ovvero dare priorità a salute, lavoro e riaperture.

La proposta della Lega

Il dpcm in vigore scadrà il prossimo 5 marzo mentre il divieto di spostamento tra Regioni decade il 15 febbraio. Patuanelli aveva chiesto al Comitato tecnico scientifico di studiare nuove regole per una futura riapertura dei ristoranti a cena in fascia gialla.

Alla vigilia del nuovo incontro con Draghi, Matteo Salvini in una nota ha spiegato quali saranno le proposte della Lega: "Proporremo il modello Bertolaso". Il leader della Lega, oltre a occuparsi del tema legato ai vaccini, ha parlato della riapertura dei ristoranti: "Non si capisce perché bar e ristoranti possano rimanere aperti a pranzo ma non a cena". Secondo il segretario leghista, il silenzio del Governo uscente è inspiegabile. Se dovesse fare una sintesi, Salvini direbbe: "Priorità a salute, lavoro e riaperture". L'ex ministro ha ammesso che vorrebbe parlare anche della riapertura di tutti i cantieri presenti in Italia.

Le nuove regole del Cts

Dopo la richiesta del ministro Patuanelli, il comitato tecnico scientifico ha studiato nuove regole per bar e ristoranti, ma ha precisato che l'elaborazione di queste regole non significa la loro automatica entrata in vigore.

Una simile decisione spetterebbe infatti alla politica e alle autorità. Sarebbe stata confermata la distanza di un metro tra gli avventori, così come l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi di passaggio mentre al tavolo è consigliato non mettere più di quattro persone non conviventi. Per quanto riguarda i bar, è ancora consigliata la distanza di un metro tra consumatori al banco.

Vietati i buffet e divieto di assembramenti alla cassa. Infine bar e ristoranti fuori dal proprio locale dovranno esporre il bollino che indica la capienza massima. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato di essere favorevoli ai nuovi protocolli: "Credo che molti ristoranti possano rimanere aperti, con controlli rigidi, fino alle 22".

Spostamenti tra Regioni

Il 15 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra Regioni. Dal momento che l'epidemia da Coronavirus in Italia è ancora in una fase critica (anche per via delle varianti del virus) i membri del Cts si aspettano una proroga del provvedimento. Se così non fosse, sul territorio italiano, potrebbero nascere numerosi problemi dovuti ai viaggi.