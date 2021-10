Continuano i dibattiti e le polemiche sull'introduzione del green pass. Durante la puntata di Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, andata in onda giovedì 21 ottobre, la senatrice forzista Licia Ronzulli non si è di certo trattenuta ed ha continuato ad inveire contro coloro che non sono vaccinati, utilizzando termini che hanno prontamente scatenato reazioni sul web. La senatrice, all'interno di un dibatto inizialmente costruttivo in merito all'obbligo della certificazione verde nei vari ambiti, lavorativi e non, ha definito i non vaccinati come dei "parassiti che possono permettersi di stare in piazza grazie a noi che ci siamo vaccinati".

Parole dure che hanno reso l'idea di quello che è il punto di vista di Licia Ronzulli.

Dritto e Rovescio: il dibattito con Licia Ronzulli

Dritto e Rovescio è di certo una trasmissione ormai nota per essere in grado di mettere vari pensieri opposti tra loro, uno di fronte all'altro. In studio vengono solitamente invitati esponenti dei vari partiti politici affinché si cerchi di fare chiarezza in merito a situazioni solitamente poco chiare e confuse.

Tra gli ospiti dell'ultima puntata del programma ha fatto il suo ingresso in scena Licia Ronzulli, Politica italiana e senatrice di Forza Italia per la XVIII legislatura, palesando il proprio disprezzo verso coloro che non si vaccinano e che protestano contro l'obbligo del green pass.

'Chi non si vaccina è un irresponsabile, un opportunista ed un parassita', queste sono le parole utilizzate da Licia Ronzulli durante il dibattito in studio con i giornalisti ed opinionisti Giuseppe Cruciani e Maurizio Belpietro.

Tali affermazioni non sono di certo passate inosservate ai telespettatori ed ai cittadini che si trovavano in collegamento tv da una delle piazze italiane in cui negli ultimi giorni vi sono state manifestazioni contro il green pass e le manovre definite "anticostituzionali" attuate dal governo.

"Per me chi non si vaccina è un'irresponsabile, egoista e opportunista"



@LiciaRonzulli a #Drittoerovescio pic.twitter.com/TTprxp7TdN — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 21, 2021

Il video è stato pubblicato dal account ufficiale Twitter di Dritto e Rovescio ed il pubblico non ha certo tardato nel rispondere palesando il proprio pensiero nei confronti della senatrice di Forza Italia.

