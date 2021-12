Il 31 dicembre alle ore 20:30 sarà trasmesso a reti unificate il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratterà dell'ultimo del suo settennato ed è particolarmente atteso, dopo il secondo anno vissuto a convivere con la pandemia da Coronavirus.

Tra i tanti temi trattati ci dovrebbe essere quello relativo alla ripresa economica, al mondo del lavoro e della scuola.

Il discorso di Mattarella sarà visibile in diretta a reti unificate sui canali Rai, Mediaset, La7 e Sky.

Il settimo discorso di Sergio Mattarella

Questo 31 dicembre 2021, così come è tradizione dal 1949, alle ore 20:30 sarà messo in onda su tutte le principali reti televisive e audiovisive italiane il messaggio di fine anno al popolo italiano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il 2021, così come il 2020, è stato un anno complicato per la popolazione italiana. Un anno segnato dalla pandemia da Covid. Il 2021 è stato segnato in positivo dai vaccini, che hanno dato maggiore protezione e sicurezza ai cittadini e consapevolezza che una ripresa e lento ritorno alla normalità è possibile. Sergio Mattarella nel discorso di fine anno dovrebbe invitare tutti gli italiani a vaccinarsi.

Quest'anno è stato segnato da una crisi economica che ha portato tante attività a chiudere i battenti e molte famiglie a non avere alcun reddito su chi far fronte per le necessità di tutti i giorni.

Il Capo dello Stato nel ricordare le numerose vittime per la pandemia, dovrebbe menzionare chi in questo anno e mezzo è stato al fianco in prima linea per contrastarlo. Non dovrebbe mancare un cenno al rapido aumento dei contagi degli ultimi giorni.

La scuola come volano di crescita per il paese

Il Presidente della Repubblica italiano nei discorsi degli anni precedenti ha espresso spesso come la scuola sia uno dei temi più importanti.

Anche quest'anno è stato segnato dalla pandemia da Covid-19 e le scuole hanno dovuto far fronte a una situazione di emergenza, che segnerà anche i prossimi mesi. Pertanto Sergio Mattarella potrebbe affrontare nuovamente il tema dell'istruzione e del suo svolgimento in sicurezza e serenità.

Inoltre ci dovrebbe essere un richiamo alle forze politiche a mettere da parte tutte le aspirazioni di parte e a far prevalere il benessere della comunità.

L'ultimo discorso del settennato di Mattarella

Al netto di novità dei prossimi mesi (a inizio febbraio è prevista l'elezione del nuovo presidente della Repubblica), questo dovrebbe essere l'ultimo discorso di fine anno di Mattarella.

Vista la difficoltà nel trovare un nuovo inquilino del Quirinale che possa andare bene a tutte le forze politiche, non è stato escluso negli ultimi giorni un Mattarella bis almeno fino alla naturale scadenza della legislatura prevista nel 2023. Anche se per ora il Capo dello Stato ha già fatto intendere di non essere disponibile a proseguire quanto fatto dal suo predecessore.