La premier Giorgia Meloni parlando delle modifiche al Dl migranti, nell'ultimo giorno della sua visita in Etiopia, ha ribadito la volontà di una stretta del governo sul fronte immigrazione, affermando che su questo tema le forze di maggioranza vanno nella stessa direzione. Intanto arrivano le critiche dell'opposizione, in particolare dalla segretaria del Pd Elly Schlein.

Le parole di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni da Addis Abeba ha dichiarato: "Ho come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un'ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa.

C'è una proposta della maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti".

Interpellata sulla posizione in merito dell'alleato di governo Matteo Salvini (Lega), Meloni ha affermato: "Abbiamo parlato della questione un paio di settimane fa per capire se lavorare come iniziativa di governo o come iniziativa parlamentare. Alla fine abbiamo scelto di far lavorare i gruppi parlamentari ma non c'è divergenza sostanziale, c'è la volontà di lavorare insieme (...) la pluralità è un arricchimento".

Elly Schlein promette battaglia

Su questo tema di attualità politica intanto il Partito Democratico intende dare battaglia e la segretaria nazionale Elly Schlein ha affermato: "Penso che sia una vergogna cercare di nuovo di far pagare sulla pelle delle persone più fragili l'incapacità di questo governo di costruire delle politiche migratorie, stanno cercando di far tornare i decreti sicurezza di Salvini anche su aspetti come quelli dell'abolizione della protezione umanitaria su cui per altro c'erano state criticità sollevate dalla Corte Costituzionale".

"Siamo fermamente contrari e continueremo a batterci - ha spiegato Schlein - affinché le politiche migratorie siano in linea con i diritti internazionali, con le carte internazionali a partire da quella di Ginevra sui diritti delle rifugiate e dei rifugiati, abbiamo una posizione molto netta su questo".

Cosa è la protezione speciale

La protezione speciale è uno dei tre modi grazie ai quali una persona straniera che arriva in Italia scappando da situazioni di pericolo può ottenere la possibilità di vivere e ricevere accoglienza nel paese. Il diritto d’asilo e la “protezione sussidiaria” sono le due forme di protezione riconosciute a livello internazionale.

Se la Commissione territoriale competente dovesse negarle entrambe, la legge italiana prevede poi un terzo tipo di protezione, che è appunto la “protezione speciale” che il governo vorrebbe abolire. La protezione speciale è concessa alle persone straniere "qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare".