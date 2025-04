I trend elettorali di Blasting News analizzano i dati ottenuti dai principali partiti italiani nel mese di aprile tenendo conto dei sondaggi elettorali, in questo caso basandosi su quelli effettuati da Swg per il Tg di La7. Le rilevazioni di questo mese hanno evidenziato l'ottimo stato di salute di due partiti in particolare. Fratelli d'Italia oltre a confermarsi il primo partito italiano, guadagna mezzo punto percentuale rispetto all'ultimo sondaggio di marzo arrivando al 30,3%. Stesso aumento anche per il M5S. Non bene invece il Partito Democratico, è il peggiore nell'ultimo mese.

I trend di Blasting News sul sondaggio di Swg

Fratelli d'Italia fa un ottimo balo in avanti secondo i trend di Blasting News calcolati in base ai sondaggi Swg. Il partito della premier Giorgia Meloni è passata dal 29,8% di fine marzo al 30,3% di fine aprile. Mezzo punto percentuale in più nel giro di trenta giorni è sicuramente un buon risultato: i tanti dossier ancora aperti per la presidente del Consiglio hanno avuto il loro peso in queste settimane.

La visita della premier a Washington oltretutto è stata un passo importante nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti: ciò non toglie comunque che ci siano ancora tanti temi divisivi nella stessa maggioranza e le prossime settimane faranno capire come e se cambia il dato nei sondaggi.

Quel che è certo comunque è che FdI aumenta ancora il suo vantaggio sul Pd, ora distante a più di otto punti percentuali.

Il dato di Pd e M5S

Il Partito Democratico è il partito che esce con il dato peggiore nel mese di aprile: è passato infatti dal 22,5% al 22% nel giro di un mese. Non è stato sicuramente un mese facile per Elly Schlein, alle prese con il progetto di riarmo europeo di Ursula Von Der Leyen che ha aperto un forte dibattito interno tra favorevoli e contrari. In più anche all'interno del partito ci sono stati non pochi grattacapi a livello locale, con il nodo di Vincenzo De Luca in Campania che preme per un terzo mandato da governatore.

E invece continua a convincere nei sondaggi il Movimento 5 Stelle, che aumenta di mezzo punto percentuale così come Fratelli d'Italia.

allo scorso mese. Il partito di Giuseppe Conte passa dall'11,9 al 12,4%, confermandosi in gran spolvero. Il Movimento non avuto divisioni interne su temi come la politica estera e internazionale posizionandosi per il dialogo e la pace, andando contro contro il piano di riarmo e di aumento delle spese militari.

Gli altri partiti

Forza Italia non ha avuto un buon rendimento nel mese di aprile ed è scesa di quattro decimali passando dal 9,1% all'8,7%. All'opposto invece il partito di Matteo Salvini, la Lega, ha guadagnato quattro decimali passando dall'8,4% all'8,8%, superando di poco il partito dell'alleato Antonio Tajani.

Alleanza Verdi Sinistra sale di poco nel giro dell'ultimo mese, passando dal 6 al 6,2%.

Dato negativo invece per Azione di Carlo Calenda: se nel mese di marzo aveva fatto registrate l'exploit più importante adesso passa dal 4 al 3,4% con un brusco calo di sei decimali. Italia Viva di Matteo Renzi è in lieve risalita e dal 2,6% di fine marzo arriva al 2,8%, mentre Più Europa è in calo e passa dal 2% all'1,7%.