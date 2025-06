Nella giornata di lunedì 23 giugno alla Camera la premier Giorgia Meloni ha chiarito la sua posizione sulla crisi in Iran, durante le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. La premier ha sottolineato come il governo non voglia sospendere in alcun modo gli accordi di collaborazione con Israele, e che questa non è una posizione isolata. Dure le critiche da parte delle opposizioni, in modo particolare da parte del leader del M5S, Giuseppe Conte, il quale chiede a gran voce una posizione forte in politica estera al fine di evitare una pericolosa de-escalation.

Crisi in Iran, Meloni alla Camera

Giorgia Meloni non nega il suo sostegno a Israele nel conflitto contro l'Iran e con Hamas. Nel discorso di ieri alla Camera la premier sottolinea che non sta ignorando quanto accade a Gaza ma allo stesso tempo non vuole spingersi nella direzione dell'isolamento verso Israele, perché questo comporterebbe "scenari catastrofici".

Meloni ha inoltre dichiarato di ritenere controproducente ogni azione che possa chiudere il dialogo con Netanyahu e Israele, specialmente in un momento in cui si possono ottenere risultati concreti su Gaza. La presidente del Consiglio ha rimarcato poi l'importanza dei fatti, sostenendo che le persone si salvano con i fatti e non invece con le parole o le manifestazioni.

Rivendica poi il pragmatismo del suo governo, grazie al quale l'Italia è stato il Paese che ha aiutato in modo maggiore la popolazione di Gaza.

Non è mancato, dopo il suo intervento, il sostegno da parte partiti di maggioranza durante le dichiarazioni di voto. Piovono invece critiche da parte del Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche Italia Viva.

Duro attacco di Conte

Negli ultimi mesi, con l'inasprirsi della crisi umanitaria a Gaza, il M5s è stato il partito italiano che ha tenuto la posizione più ferma e netta a favore della pace, con la costante denuncia delle violazioni compiute da Israele contro i civili palestinesi. E il copione non è di certo cambiato nelle ultime settimane con lo scoppio della crisi in Iran.

Nel suo intervento, durante le dichiarazioni di voto, Giuseppe Conte ha attaccato a più riprese il governo italiano e le sue scelte in politica estera.

L'ex premier critica Meloni quando dice che ha dato centralità all'Italia, la definisce "ridicola" e sottolinea che sono tre anni che ci si chiede quale sia la politica estera italiana. Secondo Conte la premier ha sempre cercato di stare nel mezzo, senza scontentare né l'Unione Europea né gli Stati Uniti. E così facendo, a detta di Conte, queste decisioni "stanno rendendo gli italiani più insicuri".

L'attacco a Netanyahu

“Lei ha illuso un po’ tutti", aggiunge il leader del M5s. E aggiunge che le sue scelte politiche siano viziate da grandi limiti che fanno male al Paese.

Oltretutto Meloni confonde la politica estera italiana con l'ideologia e non vuole mettere in discussione le relazioni con l’establishment e con chi fa affari nel settore della difesa.

Una critica dura e serrata che tocca anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Conte non fa sconti e lo definisce "un criminale autore di genocidio" e ribadisce che Meloni non può difenderlo in quanto alleato perché così facendo di fatto si incitano le autocrazie.

Poi chiede una rassicurazione alla presidente del Consiglio, affinché l'Italia non sia coinvolta neppure in modo indiretto in una possibile escalation che rischia di coinvolgere in modo ancora più forte gli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran. Chiede a gran voce che le basi militari italiane non diano in alcun modo supporto verso azioni che possano portare a un acuirsi della crisi in Medio Oriente.