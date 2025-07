Nell'ultimo sondaggio politico Swg di lunedì 21 luglio emerge un calo per i primi due partiti italiani. Le intenzioni di voto per il Tg di La7 non hanno subito grandi variazioni tranne che per i primi tre partiti. A farne le spese in senso negativo ci sono stavolta Fratelli d'Italia che il Partito Democratico che perdono un po' di decimali, col partito della premier che si attesta al 29,9% scendendo sotto il 30%. Positivo è invece il dato per il M5S.

Il sondaggio del 21 luglio

L'ultimo sondaggio Swg del 21 luglio vede un calo per il primo e il secondo partito italiano.

La rilevazione, condotta come sempre per il Tg di La7 e annunciata durante l'edizione serale dal direttore Enrico Mentana, vede il partito di Giorgia Meloni scendere sotto la soglia psicologica del 30%. Fratelli d’Italia scende al 29,9% e perde quattro decimali. Un passo indietro per il partito della premier che comunque resta saldamente in vetta. Le tante questioni politiche iniziano ad avere il loro peso per il governo.

Il consenso verso il governo e Giorgia Meloni comunque non viene intaccato, anzi. Tuttavia l'imminente entrata in vigore dei dazi e la politica economica, oltre a quella in materia di sicurezza, resteranno centrali in queste settimane e anche per le prossime settimane estive e restano al centro del dibattito tra i vari partiti.

Pd, M5S, FI e Lega

Il Partito Democratico invece non approfitta del passo falso del partito di governo e va a perdere alcuni decimali, scendendo sotto la soglia del 23% faticosamente conquistata. Il partito di Elly Schlein infatti, pur restando come la prima forza di opposizione, si attesta al 22,7% lontano oltre sette lunghezze da FdI.

Ancora più lontano risulta il Movimento 5 Stelle che però sta vivendo una buona fase nelle ultime settimane e guadagna alcuni decimali arrivando al 13%. Continua quindi il momento positivo per il partito di Giuseppe Conte, trascinato dal carisma dell'ex premier che ha scelto una linea di opposizione molto dura e ferma su alcuni punti, primo tra tutti la pace.

Lieve risulta invece la crescita da parte della Lega.

Il partito di Matteo Salvini guadagna un decimale er arriva cosi al'8,4% restando di poco sopra l'alleato di governo di Forza Italia. Quest'ultimo infatti, guidato da Antonio Tajani, non è in una fase particolarmente brillante e in quest'ultimo sondaggio arretra di un decimale accodandosi dietro il Carroccio con il 7,9%.

Gli altri patiti

Pressoché stabile Alleanza Verdi Sinistra: l'alleanza tra il partito di Fratoianni e Bonelli va guadagnando un decimale rispetto al sondaggi precedente e si attesta ora al 6,9%. Stabile come sette giorni fa invece c'è Azione di Carlo Calenda che resta fissa al 3,5%.

In crescita è Italia Viva che PiùEuropa: il partito guidato dall'ex premier Matteo Renzi adesso sale di due decimali e arriva al 2,4%, mentre il secondo sale al 2%.

Noi Moderati di Maurizio Lupi, infine, rispetto all'ultimo sondaggio, guadagna due decimali e va posizionandosi all'1%.

Quanti scelgono di non prendere posizione per partiti o liste politiche sono il 30% degli intervistati a questo sondaggio, il 3% in meno rispetto allo scorso 14 luglio.