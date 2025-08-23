La diffusione del video del generale Almasri ha infiammato non poco il dibattito politico italiano e ora le opposizioni incalzano il governo. Il video in cui appare il trafficante e torturatore libico Osama Najeem, noto come Almasri, mentre fa fuori a mani nude un uomo in una strada di Tripoli, riaccende le polemiche. Ricordiamo infatti che a inizio anno il governo italiano decise di rimpatriare in Libia il libico sottoposto a un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, sottraendolo alla giustizia. Un caso, quello della liberazione del generale, che non è stato ancora chiarito su tutti i punti.

Il video su Almasri

Il controverso caso di Osama Najeem, noto come Almasri, torna alla ribalta politica con la diffusione di un video agghiacciante. Il filmato, che ritrarrebbe il ricercato torturatore a capo del campo di detenzione di Mitiga in Libia, mostra l’uomo uccidere a mani nude un civile disarmato in una via di Tripoli. L'episodio ha scatenato la reazione delle opposizioni, che accusano con forza il governo Meloni di aver favorito la fuga del criminale.

L'accusa principale mossa all'esecutivo è di aver permesso ad Almasri di fare ritorno in Libia a gennaio, dopo essere stato fermato in Italia. Il rimpatrio, avvenuto a bordo di un volo di Stato, è al centro di una polemica che si trascina da mesi ma che ora si riaccende con violenza.

La vicenda aveva già portato all'apertura di un'indagine giudiziaria che aveva coinvolto i vertici del governo, compresi la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

Mentre la posizione della presidente del Consiglio è stata archiviata all'inizio di agosto, per gli altri tre esponenti del governo il percorso giudiziario è ancora in corso. Il Tribunale dei ministri ha infatti richiesto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere con l'indagine. La decisione della Camera, che si riunirà a settembre, è attesa come un passaggio cruciale. Nel frattempo, il filmato che ha riacceso il dibattito è stato diffuso per primo dal collettivo Refugees in Libya, che pur non potendo confermare con certezza la data del fatto, ha precisato che le immagini risalirebbero a un periodo recente.

La dura reazione di Conte e delle opposizioni

Molto dura è stata la reazione di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. In un post sui social descrive le immagini come "raccapriccianti" e incalza Meloni: "Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta?", scrive il leader pentastellato. "Su Almasri non hai nulla da dire?", incalza ancora l'ex premier che poi aggiunge: "Da mesi in silenzio, continui a non dirci le vere ragioni per cui avete rimpatriato un torturatore.. Perché non spiega agli italiani se siete sotto ricatto?".

Anche Elly Schlein ha lasciato dichiarazioni molto dure: la segretaria del Partito Democratico ha richiesto che il governo risponda a una domanda cruciale: "per quale ragione, nonostante il mandato di cattura internazionale, ha scelto di liberare e riaccompagnare a Tripoli un individuo che continua a uccidere?"

Anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra si sono espressi in termini durissimi.

Bonelli ha attaccato direttamente Meloni, sostenendo che la responsabilità politica e morale di quanto sta accadendo in Libia sia del suo governo, che avrebbe tradito lo Stato di diritto. Fratoianni, dal canto suo, ha detto di immaginare che i membri del governo si siano "congratulati con orgoglio" per aver liberato un criminale e ha chiesto che spieghino l'accaduto agli italiani.