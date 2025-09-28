Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato nelle scorse ore un piano diplomatico per riportare la pace a Gaza e attenuare il conflitto israelo-palestinese. Articolato in 21 punti, esso mira a fermare le ostilità, liberare gli ostaggi, disarmare Hamas e avviare una ricostruzione sotto la supervisione internazionale. L'annuncio è arrivato nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove il presidente degli Stati Uniti ha illustrato la sua visione per una "pace pragmatica".

I punti chiave del piano Trump per Gaza

La Striscia di Gaza "sarà una zona deradicalizzata e liberata dal terrorismo, che non rappresenterà più una minaccia per i suoi vicini.

E sarà riqualificata a beneficio della sua popolazione". Inizia così, con questa promessa, il piano piano di Trump per riportare la pace a Gaza. Ecco alcuni punti principali:

Liberazione degli ostaggi entro 48 ore dalla firma dell'accordo, in cambio del ritiro graduale delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza.

entro 48 ore dalla firma dell'accordo, in cambio del dalla striscia di Gaza. Disarmo totale di Hamas, con amnistia per i militanti e esilio per i leader, in cambio di garanzie internazionali.

con amnistia per i militanti e esilio per i leader, in cambio di garanzie internazionali. Stop agli sfollamenti forzati e impegno formale da parte di Israele a non annettere ulteriori territori in Cisgiordania

e impegno formale da parte di Israele a non annettere ulteriori territori in Cisgiordania Distribuzione di aiuti umanitari su larga scala , con almeno 600 camion al giorno gestiti da ONU e Mezzaluna Rossa

, con almeno 600 camion al giorno gestiti da ONU e Mezzaluna Rossa Istituzione di un governo ad interim palestinese, composto da tecnocrati e sottoposto alla supervisione da parte di un ente internazionale con mandato congiunto USA-Europa-paesi arabi.

palestinese, composto da tecnocrati e sottoposto alla supervisione da parte di un ente internazionale con mandato congiunto USA-Europa-paesi arabi. Programmare un percorso verso una statualità palestinese, subordinato alla stabilizzazione di Gaza e alla rinuncia alla violenza.

Reazioni al piano Trump per riportare la pace a Gaza

Le reazioni al piano di Trump sono state contrastanti.

Hamas ha inizialmente espresso un assenso "di principio", salvo poi smentire di avere ricevuto la proposta ufficiale. Israele, dal canto suo, mantiene una posizione rigida: il primo ministro Netanyahu ha dichiarato all'ONU che non intende fermare l'offensiva finché Hamas non sarà completamente annientato.

I paesi arabi, tra cui Qatar, Egitto e Arabia Saudita, hanno accolto il disegno di Trump per Gaza come una base concreta per avviare il processo di pace, pur esprimendo riserve sulla mancanza di una tempistica vincolante e sulla complessità della gestione post-bellica.

Alcuni analisti internazionali sottolineano che il piano potrebbe rappresentare un'occasione storica, ma solo se accompagnato da una volontà politica autentica e da un impegno multilaterale.

Altri osservatori invece lo definiscono come una "imposizione americana, dalla visione unilaterale, travestita da diplomazia".

L'Unione Europea, d'altro canto, appare divisa. Alcuni Stati membri sostengono il piano come base negoziale, anche se Bruxelles, pur ribadendo il sostegno alla soluzione trumpiana, fatica a imporsi come voce autonoma nel processo.