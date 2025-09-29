L'ultimo sondaggio elettorale SWG del 29 settembre 2025 vede un rafforzamento di Fratelli d'Italia e del centrodestra in generale. Il partito della premier appare in ottima forma e si attesta al 30,5%. Crescita anche per il Partito Democratico, stessa cosa per il Movimento 5 Stelle, mentre gli altri partiti che restano più o meno stabili rispetto alla rilevazione di sette giorni fa. Continua a crescere, e non di poco, l'astensionismo, così come il "partito degli indecisi" in un quadro di relativa stabilità politica.

Il sondaggio di SWG per il Tg di La7

Il sondaggio SWG del 29 settembre 2025, annunciato come sempre durante il telegiornale delle 20 di La7 non presenta grandi variazioni in quelle che sono le intenzioni di voto verso i partiti politici. Senza sorprese Fratelli d'Italia è il primo partito italiano e guadagna tre decimali. Ora il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni sale ancora e va al 30,5%, sempre più solo in testa.

Le tante sfide internazionali degli ultimi mesi, l'intervento della premier a New York alle Nazioni Unite, il caso Flotilla con l'attacco frontale di Meloni agli attivisti della missione umanitaria sono sono alcuni degli eventi politici più recenti. A queste si aggiungono le recenti elezioni regionali nelle Marche, favorevoli al centrodestra, e i prossimi appuntamenti elettorali che nelle prossime settimane saranno senza dubbio un importante banco di prova per il governo e per i partiti di maggioranza e opposizione.

Salgono PD e M5s

Nel sondaggio di ogg il Partito Democratico cresce di due decimali. Il partito di Elly Schlein sale al 22,1% e conferma il buon momento, cercando di mantenere il consenso su buoni livelli in vista delle elezioni regionali. Bene anche il Movimento 5 Stelle, in crescita di due decimali che si attesta con il 13,7%.: anche per il partito di Giuseppe Conte sarà importante capire se ci sarà una risposta forte anche nelle elezioni regionali delle prossime settimane e quale impatto queste avranno nei prossimi sondaggi politici.

La Lega di Matteo Salvini resta stabile con il 9% e anche Forza Italia di Antonio Tajani non fa progressi e così resta ferma all'8%. Tra gli altri partiti troviamo in calo Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che scendono di due decimali posizionandosi al 6,5%.

Anche Azione è in calo scende al 3,1% (-0,2), mentre Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi resta stabile al 2,2%. Più Europa infine è in lieve calo con l'1,9% (-0,1). Infine aumenta del 3%, la percentuale degli astenuti e di quanti non si esprimono e pendono posizione: dal 29% di una settimana fa ora sono il 32% degli intervistati a questo sondaggio.