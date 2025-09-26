Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo che avvia la vendita delle operazioni Usa di TikTok a investitori americani e globali. La piattaforma, usata da 170 milioni di statunitensi, sarà valutata 14 miliardi di dollari, con Oracle e Silver Lake al centro del nuovo assetto.

Trump firma l’ordine esecutivo su TikTok

Il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che sancisce la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a un gruppo di investitori americani e globali, attuando l’accordo raggiunto con la Cina. La piattaforma potrà così continuare a essere utilizzata dai suoi 170 milioni di utenti americani, con la garanzia che i loro dati vengano protetti in conformità con la legge.

La nuova entità sarà valutata circa 14 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal vicepresidente J.D. Vance, una cifra inferiore ad alcune stime degli analisti. Lo stesso Vance, accanto a Trump nello Studio Ovale, ha spiegato che “c’è stata una certa resistenza da parte cinese, ma l’obiettivo fondamentale che volevamo raggiungere era mantenere TikTok operativo”. Trump ha aggiunto: “Abbiamo investitori americani che ne prendono il controllo, gestendo un sistema altamente sofisticato, tra cui Larry Ellison. E Oracle, immagino, avrà un ruolo molto importante in termini di sicurezza e protezione. Quindi abbiamo ottimi controlli”.

Oracle e Silver Lake al centro del nuovo assetto

Il completamento della vendita è previsto entro il 20 gennaio 2025, così da finalizzare le approvazioni necessarie, compresa quella di Pechino.

La società cinese ByteDance, proprietaria dell’app, deterrà meno del 20% della nuova entità americana e potrà nominare un solo membro su sette del consiglio, mentre gli altri sei saranno statunitensi. La governance della joint venture assicurerà il controllo dell’algoritmo di raccomandazione, che sarà ri-addestrato e monitorato da partner di sicurezza americani.

Tra gli investitori principali figurano Oracle e Silver Lake, che insieme acquisiranno circa il 50% di TikTok USA. Secondo alcune fonti, anche imprenditori come Michael Dell e Rupert Murdoch parteciperanno al consorzio, rafforzando il controllo americano sull’app. L’attuale gruppo di azionisti di ByteDance manterrà circa il 30% della nuova società, mentre la gestione quotidiana, il branding e le operazioni commerciali saranno supervisionate dal nuovo consorzio.

Le incognite sulla governance

Sul piano diplomatico, Trump ha dichiarato di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping, che avrebbe dato il via libera al piano, mentre il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito l’importanza di garantire “un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio” per le aziende cinesi che investono negli Stati Uniti.

Nonostante la firma dell’ordine esecutivo, permangono alcune incognite: analisti come Alan Rozenshtein hanno sottolineato che il documento non chiarisce fino in fondo la gestione futura dell’algoritmo e il reale peso operativo di ByteDance. Fonti cinesi, infatti, suggeriscono che la compagnia manterrà ruoli limitati ma significativi, in particolare nell’e-commerce e nelle relazioni con le operazioni internazionali.

In conclusione, l’ordine esecutivo segna un passaggio storico nella gestione di TikTok negli Stati Uniti: un cambio di controllo verso investitori americani e un rafforzamento della protezione dei dati, in un equilibrio delicato tra interessi economici e geopolitici.