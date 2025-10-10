La Camera dei Deputati ha emesso il suo verdetto su una delle vicende politiche più incandescenti degli ultimi mesi: il Caso Almasri. Nello specifico i fatti risalgono allo scorso gennaio, quando la Corte penale Internazionale aveva emesso un mandato di cattura verso il generale libico Almasri, accusato di vari reati tra cui violenza sessuale sui detenuti e di 34 omicidi. Il 19 gennaio era stato intercettato a Torino dopo aver visto una partita della Juventus ed era stato prontamente arrestato. Tuttavia, il fermo non fu confermato in quanto presumibilmente come dichiarato da Nordio "il fermo gli era stato recapitato un tempo".

Così il 21 gennaio, Almasri fu scarcerato e portato il Libia con un volo di Stato. Da allora ci sono accese varie accuse al Governo fino ad oggi che con un voto ad alta tensione, è stata respinta la richiesta di autorizzazione a procedere contro il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Questo esito ha di fatto archiviato la possibilità di un processo a carico dei tre esponenti di spicco, innescando immediate e feroci polemiche in Parlamento.

Il contenzioso

Le accuse mosse contro i tre ministeri riguardavano presunte responsabilità e omissioni in relazione a fatti specifici legati al Caso Almasri (che nel contesto reale si riferisce a una situazione delicata di sicurezza, espulsione o gestione di informazioni sensibili).

Le opposizioni avevano puntato con forza sulla necessità di un'inchiesta giudiziaria per accertare eventuali mancanze a livello ministeriale.

La richiesta, avanzata con grande enfasi politica, mirava a mettere in seria difficoltà l'esecutivo, costringendolo a confrontarsi con la possibilità di un procedimento giudiziario per i suoi membri chiave. Tuttavia, l'esito del voto a scrutinio segreto ha dimostrato una solidità inaspettata della maggioranza, rafforzata da sostegni trasversali.

Contro l'autorizzazione a procedere anche alcuni esponenti delle opposizioni

I voti a favore del NO all'autorizzazione a procedere superano la mera maggioranza di Governo. Ciò significa che numerosi parlamentari appartenenti ai banchi delle opposizioni hanno scelto di non seguire la linea del proprio partito , votando contro la richiesta di processo per i ministeri.

Questi sono i temuti "franchi tiratori" : deputati che, sfruttando la segretezza dell'urna, hanno agito in autonomia, silurando di fatto l'iniziativa dei loro stessi leader. Questa defezione ha garantito la blindatura politica e giudiziaria dei tre esponenti di Governo. L'ipotesi più accreditata è che vi siano state profonde divergenze di opinione sull'opportunità di innescare una crisi giudiziaria di racconto portata, o forse una vera indisciplina interna in alcuni gruppi.

Le reazioni

Intanto i legali delle vittime di Almasri si sono fatti sentire. L'avvocato Francesco Romeo , legale di una delle vittime di Almasri, ha parlato di un voto di maggioranza che "calpesta la Costituzione e la legalità internazionale" .

Ha annunciato l'intenzione di ricorrere alla Corte Costituzionale per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato , ritenendo che l'immunità parlamentare abbia creato una "zona franca o zona d'impunità" per chi ricopre cariche di Governo.