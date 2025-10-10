Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [VIDEO], si è recato in Estonia per una visita di grande rilievo simbolico e strategico, culminata con la visita alla base aerea di Ämari. La base, situata a breve distanza dalla capitale Tallinn, è l'ultimo avamposto dell'Europa occidentale prima di arrivare alla lunga e sensibile frontiera con la Russia.

La presenza italiana a Ämari

A Ämari è schierato il contingente italiano, impegnato nell’operazione di Air Policing della NATO. L'Italia partecipa regolarmente a questa missione. L'obiettivo dell'operazione è proteggere lo spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania.

Queste nazioni baltiche non dispongono di una propria forza aerea di difesa.

Il presidente Mattarella ha incontrato il personale italiano in servizio, inclusi gli equipaggi e il personale tecnico. Le forze italiane operano con i caccia di ultima generazione, gli F-35. La presenza di questi velivoli moderni rappresenta il contributo specifico dell'Italia all'Alleanza Atlantica per la sicurezza del fianco orientale.

Mattarella, durante l'incontro, ha ringraziato il contingente per il lavoro svolto. Ha sottolineato che la loro missione è fondamentale per la prevenzione e la stabilità nel quadrante strategico. Il loro operato contribuisce direttamente a rafforzare la deterrenza dell'Alleanza.

Ruolo di Ämari e contesto geopolitico

La base di Ämari funge da punto di schieramento avanzato per le forze aeree NATO. L'Estonia è considerata un'area geopolitica sensibile, specialmente a seguito del conflitto in Ucraina. La base è operativa dal 2004 ed è un elemento centrale della strategia di difesa collettiva dell'Alleanza in risposta alle preoccupazioni di sicurezza dei paesi baltici.

Le attività svolte dal contingente italiano e dalle altre forze alleate sono regolate dai protocolli NATO. Queste operazioni includono il monitoraggio dello spazio aereo, l'identificazione di aeromobili non autorizzati e, se necessario, l'intercettazione. Le operazioni vengono condotte nel rispetto del diritto internazionale e delle procedure standardizzate dell'Alleanza.

La presenza costante di forze aeree alleate a Ämari rientra nella politica di postura difensiva avanzata (Enhanced Forward Presence, eFP) adottata dalla NATO per garantire la rapida reazione in caso di minaccia.

Vertice Arraiolos e impegni diplomatici

La visita alla base militare ha coinciso con la partecipazione del presidente Mattarella al vertice informale del "Gruppo di Arraiolos". L'incontro si è tenuto a Tallinn e ha riunito i capi di stato non esecutivi dell'Unione europea.

I colloqui del vertice si sono concentrati su diversi temi, tra cui la sicurezza internazionale e il supporto all'Ucraina. È stato discusso anche il tema delle sfide poste dalle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, in relazione alla sicurezza e ai diritti civili.

La situazione della sicurezza regionale, data la posizione dell'Estonia al confine russo, ha costituito un punto centrale delle discussioni diplomatiche.

L'Impegno italiano in Europa e NATO

L'Italia, attraverso il suo schieramento continuo nella base di Ämari e il contributo a varie missioni NATO lungo il confine orientale, partecipa attivamente alla sicurezza atlantica ed europea. La visita di Mattarella ha ribadito la posizione italiana in merito alla necessità di stabilità e pace nell'area.

L'impegno del contingente italiano e l'impiego dei suoi mezzi aerei sono un fatto militare e politico. Essi dimostrano che il principio di difesa collettiva, sancito dal trattato NATO, viene applicato concretamente e costantemente. Il contributo italiano in Estonia, a ridosso del confine, è un elemento della strategia di difesa dell'intera Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea.