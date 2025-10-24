India e Cina hanno ridotto in modo significativo l’acquisto di petrolio russo dopo l’annuncio, il 22 ottobre 2025, di nuove e severe sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea contro Mosca. Le misure, introdotte sotto la presidenza di Donald Trump, colpiscono direttamente le due principali compagnie energetiche russe, Rosneft e Lukoil, e mirano a ridurre il flusso di capitali che finanzia la guerra in Ucraina. Questa decisione segna un punto di svolta nelle relazioni economiche globali e minaccia di alterare l’equilibrio energetico internazionale.

Le compagnie statali cinesi PetroChina, Sinopec e CNOOC hanno temporaneamente sospeso gli acquisti di greggio russo, temendo sanzioni secondarie e ripercussioni sulle loro attività internazionali. Pechino, pur mantenendo una posizione ufficialmente neutrale sul conflitto ucraino, appare più prudente di fronte al rischio di perdere accesso ai mercati occidentali o di subire danni reputazionali. Allo stesso modo, in India, grandi raffinerie come Reliance Industries e Nayara Energy stanno riducendo progressivamente le importazioni di petrolio russo, citando non solo motivi geopolitici ma anche economici, poiché le nuove tariffe imposte da Washington rendono meno conveniente il commercio con Mosca.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha reagito definendo le nuove sanzioni un “atto ostile” e ha promesso che la Russia “non si piegherà alla pressione esterna”. Tuttavia, ha riconosciuto che le restrizioni avranno un impatto rilevante sull’economia nazionale, in particolare sul settore del petrolio e del gas, che rappresenta oltre il 40% del bilancio federale. Gli esperti sottolineano che la perdita di due dei principali acquirenti asiatici potrebbe compromettere la stabilità economica del Cremlino, anche se Mosca tenterà di compensare la riduzione delle entrate offrendo sconti significativi a nuovi partner, come Turchia, Pakistan e Paesi africani.

Ripercussioni sui mercati globali

L’effetto immediato dell’annuncio è stato un aumento del prezzo del petrolio greggio di circa il 5%, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per una possibile contrazione dell’offerta russa.

I mercati energetici europei e asiatici mostrano segnali di forte volatilità, con il rischio di nuovi rincari per i consumatori. Gli analisti prevedono che, se le restrizioni si protrarranno per mesi, il prezzo del barile potrebbe superare i 100 dollari, aggravando la pressione inflazionistica a livello mondiale.

Anche l’Unione Europea, sebbene più abituata a ridurre la dipendenza energetica da Mosca, osserva con cautela la situazione. Alcuni Stati membri, come Ungheria e Slovacchia, continuano a fare affidamento sul petrolio russo e temono ripercussioni sulle proprie economie. Bruxelles, tuttavia, ha ribadito il suo impegno a sostenere le sanzioni coordinate con Washington, considerandole uno strumento necessario per limitare la capacità bellica della Russia.

Il Cremlino, da parte sua, sta cercando nuove vie di esportazione attraverso partner disposti a rischiare. Tuttavia, il trasporto del greggio via rotte alternative, come quelle attraverso il Mar Caspio o via terra attraverso l’Asia Centrale, comporta costi aggiuntivi e tempi più lunghi, rendendo difficile mantenere la redditività. Inoltre, la riduzione della domanda da parte di due giganti economici come Cina e India rappresenta un duro colpo strategico, perché toglie a Mosca la certezza di un mercato stabile e fedele.

Le conseguenze geopolitiche di questa crisi vanno oltre il settore energetico. Gli Stati Uniti rafforzano così la propria posizione come attore dominante nel mercato globale dell’energia, mentre i Paesi europei cercano di accelerare la transizione verso fonti alternative.

Nel frattempo, l’Asia si trova a dover bilanciare le relazioni economiche con la Russia e le pressioni occidentali, in un contesto di crescente competizione globale.

La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che la combinazione di sanzioni occidentali, cautela asiatica e risposte russe potrebbe ridefinire la geopolitica energetica mondiale nei prossimi mesi. L’effetto combinato di queste decisioni rischia di trasformare il mercato del petrolio in uno dei principali campi di battaglia economici del XXI secolo.