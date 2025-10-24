In un gesto senza precedenti, Papa Leone XIV e re Carlo III si sono incontrati il 23 ottobre in Vaticano in un evento che unisce fede, diplomazia e simbolismo. Il monarca britannico e la regina Camilla sono stati accolti dal pontefice in una visita di Stato culminata in un momento storico: una preghiera comune nella Cappella Sistina, sotto il celebre affresco “Il Giudizio Universale” di Michelangelo. È la prima volta dal XVI secolo, dopo la rottura tra Roma e l’Inghilterra, che un papa e un sovrano britannico si raccolgono insieme in preghiera.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità vaticane e rappresentanti della Chiesa anglicana, sottolineando il valore ecumenico dell’incontro. Per molti osservatori, questo gesto segna l’inizio di un nuovo dialogo tra le due tradizioni cristiane, separate sin dai tempi della Riforma avviata da Enrico VIII nel 1534.

Dialogo e cooperazione

Nel corso dell’udienza privata nel Palazzo Apostolico, Leone XIV e Carlo III hanno affrontato temi di interesse comune: tutela dell’ambiente, promozione della pace e collaborazione tra le diverse confessioni cristiane. L’incontro si è svolto nel contesto dell’Anno Giubilare 2025, dedicato alla riconciliazione e alla speranza, che aggiunge un forte valore simbolico all’evento.

Il Papa ha sottolineato come “l’unità spirituale non significhi uniformità, ma collaborazione per il bene dell’umanità”. Re Carlo, da sempre impegnato nelle questioni ambientali e nel dialogo interreligioso, ha ribadito l’importanza di “proteggere il creato e costruire ponti tra le fedi”.

Un segno di riconciliazione storica

Durante la visita, il monarca ha ricevuto il titolo onorifico di “Royal Confrater” della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, a testimonianza del rinnovato legame di amicizia tra il Vaticano e la monarchia britannica. Lo scambio di doni ha suggellato l’incontro: Leone XIV ha consegnato al re una scultura simbolo di pace, mentre Carlo ha offerto un’edizione illustrata e rara dei Salmi, dedicata all’arte sacra europea.

L’evento assume una portata che va oltre la diplomazia. La preghiera condivisa nella Cappella Sistina rappresenta un segno tangibile di riconciliazione e di speranza, in un’epoca segnata da divisioni politiche e religiose. Molti commentatori hanno definito l’immagine dei due leader inginocchiati sotto lo sguardo di Michelangelo un simbolo di apertura e rinnovamento spirituale.

In prospettiva, l’incontro potrebbe favorire nuovi passi nel dialogo tra Chiesa cattolica e Chiesa anglicana. Il Vaticano ha annunciato la possibilità di istituire una commissione congiunta per progetti sociali e ambientali, mentre Buckingham Palace ha espresso l’intenzione di rafforzare i rapporti culturali e caritativi con istituzioni cattoliche.

Il gesto di Leone XIV e Carlo III resterà impresso come un messaggio di pace e cooperazione, un invito a superare i confini storici per costruire insieme un futuro di comprensione reciproca.