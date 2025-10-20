Il sondaggio SWG di lunedì 20 ottobre 2025 certifica una nuova e importante crescita per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni tocca quota 31% e resta sempre più solo come partito italiano. Sale anche il Partito Democratico, mentre rallenta invece il Movimento 5 Stelle. Per il resto non ci sono grandissime variazioni percentuali nelle intenzioni di voto e il sondaggio è pressoché stabile rispetto a sette giorni fa.

Fratelli d'Italia vola al 31%

Fratelli d'Italia non si arresta più. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni sale di due decimali e raggiunge il 31%.

Una percentuale molto importante, non solo perché è un dato molto alto che ci dice che quasi un elettore su tre (tra gli intervistati) da la sua preferenza al partito della maggioranza, ma anche perché è un segnale di fiducia per la premier e in generale per il governo.

Non sono state settimane facili per la presidente del consiglio e i suoi ministri, esacerbate dalle dure polemiche politiche. Il duro scambio di accuse tra Meloni e Schlein, lo scontro a distanza che ne è seguito, hanno reso rovente il dibattito politico. A questo si aggiungono anche le misure contenute nella legge finanziaria, importante banco di prova per l'esecutivo, senza dimenticare le questioni di politica estera e in materia di sicurezza.

Ma nonostante tutto questo, nel consueto sondaggio del lunedì sera reso noto durante il tg di La7, FdI cresce ancora ed è sempre più sola al comando.

Il dato sugli altri partiti

Sale anche il Partito Democratico e lo fa di tre decimali. Il partito guidato da Elly Schlein continua nella sua linea di opposizione dura e dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana guadagna qualche decimale rispetto all'ultima rilevazione. Attualmente è al 22,1%, molto distante da FdI, ma comunque il primo partito di opposizione. Non bene questa volta il dato sul Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte è in discesa e arretra al 13,2% (-0,2%): sarà interessante capire se le recenti dimissioni di Chiara Appendino dal partito provocheranno conseguenze rilevanti nei sondaggi.

A seguire troviamo la Lega di Matteo Salvini con l'8,5% (-0,2), seguita a poca distanza da Forza Italia di Antonio Tajani che si attesta con il 7,9% (+0,1). Non bene il dato relativo ad Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che si ferma al 6,6%, in discesa di due decimali.

Tra gli altri partiti ci sono Azione in calo con il 2,9% (-0,2), Italia Viva con il 2,3% (-0,1), Più Europa con l'1,8% (-0,1) e infine Noi Moderati all'1% (+0,1).

In calo del 2% invece la percentuale degli elettori che non si esprimono: nel sondaggio di oggi sono il 31% degli intervistati.