L'ultima Supermedia Youtrend/Agi del 2 ottobre 2025 sulle intenzioni di voto torna ad analizzare le variazioni su base quindicinale e conferma una lieve tendenza favorevole al blocco di centrodestra. Nonostante i sondaggi siano stati condotti in gran parte prima del recente voto amministrativo, prima della vittoria del centrodestra nelle Marche, i dati mostrano che la coalizione di governo consolida il suo vantaggio, con FdI al 30%. Tra le opposizioni si registrano alcune flessioni, fatte eccezione per il Pd e il M5S.

La Supermedia del 2 ottobre

Il centrodestra guadagna terreno, arrivando al 48,5% (+0,6% rispetto a due settimane fa), mantenendo un ampio distacco dalle altre forze politiche.

Il centrosinistra registra invece una leggera flessione, fermandosi al 30,2% (-0,1%).

Il partito della Presidente del Consiglio, Fratelli d'Italia, sfonda il tetto e sale al 30,0% (+0,2%), dimostrando una notevole tenuta. All'interno della coalizione di governo anche Forza Italia sale e va all'8,9%, (+0,3%) e così anche la Lega con l'8,6% (+0,1%) registrano piccoli incrementi, contribuendo così al rafforzamento complessivo della maggioranza.

I dati di questa Supermedia indicano una fase di stabilità e consolidamento per la maggioranza. Il dato di FdI al 30% evidenzia che il partito trainante del governo non subisce cali significativi, nonostante le sfide economiche e le polemiche molto forti in queste ultime settimane sulla politica estera (in particolare il dossier Gaza e la posizione sulla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla).

Questo suggerisce che l'elettorato di riferimento rimane fedele alla linea dell'esecutivo.

I partiti di opposizione

Il Partito Democratico si rafforza di poco e sale al 22,0% (+0,2%), e così anche il Movimento 5 Stelle che cresce e va al 13,2% (+0,2%). La flessione di Alleanza Verdi Sinistra e Azione accentua la difficoltà di costruire poli identitari forti, sia a sinistra che al centro. La prima scende al 6,3% (-0,4%), mentre il partito guidato da Carlo Calenda flette al 3,2% (-0,4%). Italia Viva di Matteo Renzi invece sale lievemente al 2,4% (+0,2%).

Le opposizioni non riescono ancora a trovare la quadra per impensierire seriamente la maggioranza. Nonostante un ipotetico "campo largo" (PD, M5S, AVS, e Italia Viva) raggiunga un potenziale del 45,8% (a meno di tre punti percentuali dal centrodestra), la frammentazione e la difficoltà a creare un fronte unito continuano a penalizzarle.

A questo si devono aggiungere che le elezioni regionali che si terranno le prossime settimane saranno un test importante e decisivo per capire la fattibilità e il peso che il campo largo può avere contro la coalizione governativa.