La Supermedia Youtrend del 23 ottobre certifica il buon momento del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia infatti sale di mezzo punto percentuale nelle ultime due settimane e si porta al 30,2%, restando come sempre al primo posto. Sale anche il Partito Democratico, mentre in forte calo è il dato del Movimento Cinque Stelle. Relativamente stabili tutte le altre forze politiche, con leggere variazioni rispetto ai numeri di due settimane fa.

La Supermedia Youtrend

La Supermedia Youtrend del 23 ottobre 2025, che fa la media di alcuni dei sondaggi politici degli ultimi giorni, sorride al primo partito italiano.

FdI infatti sale di mezzo punto e va oltre il 30%. Nonostante il momento non semplice per il governo italiano, con le forti critiche provenienti dall'opposizione sulla legge finanziaria il partito della premier continua a convincere nei sondaggi e si attesta con il 30,3%.

Del resto anche nelle scorse settimane FdI è rimasto stabilmente in testa dopo le manifestazioni e lo sciopero generale su Gaza, a conferma che il consenso della premier è piuttosto solido negli ultimi sondaggi, nonostante la mobilitazione delle opposizioni e di tanti attivisti nelle piazze italiane.

E in generale anche il centrodestra non subisce contraccolpi o perdite significative e ha nel complesso ottimi numeri. Forza Italia di Antonio Tajani è infatti al 9% (-0,1): poco sotto c'è la Lega di Matteo Salvini che resta stabile con l'8 5%.

Da ultimo infine c'è Noi Moderati di Maurizio Lupi con l'1,1% (-0,2).

Il dato sui partiti di opposizione

Il Partito Democratico resta il primo partito di opposizione e rispetto a due settimane fa sale al 21,9% (+0,3). Il partito di Elly Schlein nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi al governo, con le parole molto dure della segretaria dem e lo scontro a distanza con Giorgia Meloni.

Passo indietro importante invece per il Movimento 5 Stelle, che perde sette decimali e arretra al 13,2%. Le tensioni interne nel partito di Giuseppe Conte hanno causato qualche problema nel Movimento, con le dimissioni di alcuni giorni fa di Chiara Appendino. Per l'opposizione saranno decisive comunque le prossime elezioni regionali in Puglia e Campania.

Serviranno a capire la fattibilità dell'alleanza del campo largo e vedere se un'alleanza allargata anche ad altre forze può offrire una valida alternativa all'attuale maggioranza di governo.

Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli intanto sale di due decimali e si porta al 6,2%. Azione di Carlo Calenda è invece al 3,2% (-0,2). Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi è al 2,4% (+0,1). Da ultimo c'è Più Europa con l'1,9%, in calo di due decimali.