Le elezioni regionali in Puglia si svolgeranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 e porteranno alla scelta del nuovo Presidente della Giunta regionale e al rinnovo del Consiglio regionale. La regione, governata fino ad oggi da Michele Emiliano del Pd, entra in una nuova fase politica, con una competizione che vede protagonisti diversi candidati alla presidenza e numerose liste in campo.

Candidati alla Presidenza

Tra i principali candidati:

Antonio Decaro – europarlamentare ed ex sindaco di Bari, candidato del centrosinistra ampio (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, liste civiche)

Luigi Lobuono – imprenditore editoriale, candidato del centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati e liste civiche)

Ada Donno – candidata del PCI e movimento “Puglia Pacifista e Popolare” (inclusi Potere al Popolo!, Risorgimento Socialista, Cambiare Rotta)

Sabino Mangano – candidato della formazione “Alleanza Civica per la Puglia”

Ci sono inoltre altre candidature minori e movimenti che si presentano con visibilità regionale.

Liste e coalizioni

Il panorama delle liste è ampio e articolato:

Per Antonio Decaro (centrosinistra): liste come Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, “Decaro Presidente”, “Per la Puglia”, “Popolari con Decaro”.

Per Luigi Lobuono (centrodestra): Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, “La Puglia con Noi” e altre civiche.

Altre liste: “Puglia Pacifista e Popolare”, “Alleanza Civica per la Puglia”

Il sistema elettorale della Puglia

Il sistema elettorale pugliese presenta caratteristiche che influenzano la rappresentanza e la governabilità della regione:

Il Presidente della Giunta regionale è eletto direttamente dai cittadini: vince il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il Consiglio regionale si rinnova contestualmente e i seggi sono attribuiti secondo un sistema proporzionale con riparto tra liste circoscrizionali. I consiglieri saranno eletti nelle circoscrizioni provinciali (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto)

Le liste concorrono su base regionale e provinciale; è prevista una soglia di sbarramento per accedere al riparto dei seggi al 4% per le liste.

È previsto un bonus di maggioranza a favore della coalizione del Presidente eletto, volto a garantire una maggioranza stabile.

Non è consentito il voto disgiunto: l’elettore vota per un candidato presidente e per una lista collegata.

L’elettore può esprimere fino a due preferenze all’interno della lista, purché di genere diverso, per favorire la parità.

La scheda è unica regionale, con indicazione del candidato alla presidenza e delle liste collegate.

Perché queste elezioni sono importanti

Le regionali in Puglia assumono rilievo importante: rappresentano una svolta dopo il lungo governo Emiliano e possono ridefinire equilibri interni alle coalizioni, al partito e ai movimenti civici territoriali.

L’ampia frammentazione delle liste rende il risultato più imprevedibile e aperto. Inoltre, il sistema elettorale – con soglia moderata e premio di maggioranza – fa pendere l’ago verso una coalizione capace di mobilitare il consenso su scala regionale. Il dato dell’affluenza e la distribuzione del voto nelle province meno centrali saranno elementi decisivi per definire la futura composizione del Consiglio e la stabilità della Giunta.