Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre hanno messo in chiaro il consenso sul territorio dei principali due partiti di opposizione, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. In Puglia e in Campania i risultati di questa tornata elettorale hanno delineato un quadro di netta egemonia per il Pd e segnano un forte arretramento per il M5S. Ma c'è una piccola curiosità: nel paese natale di Giuseppe Conte, in provincia di Foggia, le percentuali sono nettamente ribaltate e la lista dei pentastellati raggiunge consensi "bulgari".

Il Pd supera ampiamente il M5S

I partiti di opposizione, vincendo le elezioni regionali in Campania e Puglia, danno un forte segnale ai partiti della maggioranza, capaci di imporsi solamente in Veneto.

In Puglia il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, si afferma come forza dominante, attestandosi con il 25,9%. A questo si aggiunge l'ottimo risultato della lista Decaro Presidente, che sfiora l'8,5%. La somma dei due voti a sostegno del centrosinistra si avvicina al 40%. L'andamento del Movimento 5 Stelle, invece, rappresenta il dato più rilevante a livello nazionale. Il partito di Giuseppe Conte subisce un tonfo, scendendo da un 14,1% al 7,2%. Le liste collegate, come Avanti Popolari, raccoglie il 4,09%.

Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) è sostanzialmente stabile con il 4,1%.

Anche in Campania il M5s non ha numero confortanti pur avendo espresso il candidato presidente, Roberto Fico che sarà il nuovo "governatore" della Regione Campania. La vittoria è stata netta, ottenuta al primo turno con il 60,63% delle preferenze. Il Partito Democratico si è imposto con il 18,41%, mentre il Movimento 5 Stelle 2050 è al 9,12%. La lista A Testa Alta, ispirata dal governatore uscente Vincenzo De Luca, ottiene l'8,33%, Avanti Campania il 5,89%, Casa Riformista per la Campania (lista ispirata dal sindaco Manfredi, con Renzi e Cesaro) ottiene invece il 5,82%. A questi dati si aggiungano quelli della lista Roberto Fico Presidente con il 5,41%, Alleanza Verdi Sinistra con il 4,65% e Mastella Noi di Centro Noi Sud con il 3,55% (che risulta essere la lista più votata nella provincia di Benevento, appunto quella dello stesso Mastella).

Il dato curioso su Giuseppe Conte

Se il risultato per il M5s non è stato incoraggiante, in Puglia c'è un dato curioso che riguarda il paese natale di Giuseppe Conte. Nel piccolo comune di Volturara Appula, 350 abitanti in provincia di Foggia, il M5S ha ottenuto il 71,61% delle preferenze. E più in generale la coalizione che sostiene la presidenza di Antonio Decaro ha sfiorato l'88%.

Sempre in Puglia c'è un altro dato curioso, quello di Nichi Vendola. L'ex governatore infatti, candidato nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra, nel suo comune natale di Terlizzi, in provincia di Bari, porta Avs al 14,45%. Ma Vendola stesso con 578 preferenze non è il più votato della lista, venendo superato da Donatella Azzollini con 844.

Anche se per Vendola (che nell'intera circoscrizione provinciale di Bari ha ottenuto 6600 voti) la delusione più grande deriva dal fatto che non riuscirà a entrare in Consiglio regionale a causa del mancato raggiungimento dello sbarramento della sua lista.